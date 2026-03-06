- Дата публикации
Скандал в Запорожье: девушки-подростки жестоко избили сверстницу и сняли это на видео
Все обстоятельства дела уже выясняются следователями.
В Запорожье в результате конфликта между несовершеннолетними была госпитализирована 13-летняя девочка с серьезными телесными повреждениями. Подростки не только избили потерпевшую, но и превратили процесс издевательства в контент для социальных сетей.
Об этом сообщила полиция региона.
По официальным данным, событие произошло 6 марта, организаторами и исполнительницами драки стали две местные девушки в возрасте 13 и 15 лет. Они устроили расправу над своей 13-летней знакомой, фиксируя избиение на камеру.
Чтобы похвастаться своими действиями, подростки опубликовали снятые кадры в мессенджере Telegram.
В результате нападения потерпевший ребенок получил травму. Девочка была госпитализирована в местную больницу для оказания помощи.
Полиция начала досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 125. Согласно действующему законодательству, санкция настоящей статьи предусматривает несколько вариантов наказания: штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, привлечение к общественным работам на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года. Следственные действия продолжаются.
