Скандал во Львовской опере: трое артистов не вернулись из зарубежных гастролей

Из гастролей в Финляндии в Украину не вернулись трое артистов балетной группы Львовской оперы, среди которых двое мужчин призывного возраста.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Львовской оперы местному новостному порталу Tvoemisto.

Среди тех, кто не вернулся в Украину – ведущий солист балета Андрей Михалиха, его жена, солистка балета Юлия Михалиха-Рома, а также балетмейстер Богдан Ключник.

Также читайте Украинский телеведущий сбежал за границу: какое абсурдное оправдание он придумал

Как стало известно, балетная труппа Львовской оперы в течение трех недель (с 8 по 22 февраля), выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Сейчас этот спектакль запланирован во Львове на пятницу, 1 марта, однако среди его участников нет упомянутых солистов.

Фамилии артистов исчезли с сайта театра. На персональных страницах, где раньше были их фото и информация о них, появляется ошибка “404. Страница не существует или была удалена”.

В театре проводят служебное расследование и пока не дают комментариев.

Напомним, ранее украинский журналист Алексей Печий сбежал из Украины, используя заграничную командировку в Евросоюз. Он получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря 2023 года. Впрочем, журналист и ведущий не вернулся в Украину.

Читайте также: