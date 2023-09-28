Скандал вокруг Арестовича: экссоветник ОП высмеял критиков своих семинаров

На днях в Украине разразился скандал вокруг эксрадника ОП Алексея Арестовича из-за сексистских высказываний и пропаганды насилия в отношении женщин. Он решил высмеять критиков своих семинаров.

Об этом Алексей Арестович написал в своем телеграмм-канале.

"Девиз наших семинаров: хорошо обученная феминистка ничем не отличается от натуралки", – написал блогер.

"Самовлюбленный павлин"

По словам Геращенко, экс-советник ОП активно популяризировал общенациональный марафон. Более того, этот человек распространял в массы откровенную ложь о "две-три недели", нехватке ракет в РФ, окружении Банковой и так далее. Однако уже тогда было понятно, говорит нардепка, что из себя представляет этот "самовлюбленный павлин".

"Человек, который планомерно раскручивал марафон, призывает украинок душить. И ноль реакции уполномоченного по правам человека и правоохранителей," – возмущена она.

Геращенко с коллегами обратились в ГПУ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Арестовича из-за призывов к насилию и языка вражды.

Что известно о скандале с Арестовичем

Журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале "Пылает" проанализировали закрытые психологические семинары экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Оказалось, что его выражение – прямая пропаганда сексизма и насильственных идей. Арестович называет женщин "существами", а мужчин – "идолами". Более того, он утверждает, что все мужчины хотят "задушить" женщин. Такие мысли вызвали большое возмущение пользователей Сети.

На скандал отреагировал и сам блогер. Так, Арестович уверяет, что его слова извращены, а резонансные слова он говорил, находясь в актерском образе. Также он анонсировал "юридические последствия" для авторов видео по нему.

Впоследствии народная депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на Арестовича из-за сексистских высказываний. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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