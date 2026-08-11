Скандал вокруг "Артек Закарпаття": Лубинец прокомментировал ситуацию

Лубинец / © ТСН

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Детский лагерь «Артек Закарпаття» не будут закрывать после обнаруженных в ходе проверки нарушений. Администрация заведения согласилась с рекомендациями Офиса омбудсмана и уже начала устранять недостатки.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, у Офиса омбудсмана нет законных полномочий самостоятельно прекратить работу лагеря. В то же время, администрация «Артек Закарпаття» признала выявленные проблемы и согласилась выполнить предоставленные рекомендации.

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«Они начали максимально быстро устранять недостатки, выявленные во время нашего визита», — сказал он.

В ближайшее время планируется повторная проверка, в ходе которой представители Офиса омбудсмана должны оценить, насколько полно выполнила рекомендации администрация.

Таким образом, несмотря на зафиксированные нарушения, «Артек Закарпаття» продолжает принимать детей.

Напомним, во время проверки детского лагеря «Артек Закарпаття» на Закарпатье Офис омбудсмана обнаружил ряд нарушений. В частности, речь идет о плесени в укрытии, испорченных продуктах, антисанитарии и проблемах с условиями проживания детей. Дмитрий Лубинец заявил, что администрация лагеря согласилась с рекомендациями и должна устранить выявленные недостатки. В ближайшее время планируется повторная проверка, чтобы оценить результаты работы.

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