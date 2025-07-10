Скандал вокруг Буткевича: в ГУР открестились от журналиста, у жены своя правда

Богдан Буткевич

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Скандал с журналистом Богданом Буткевичем набирает обороты. Жена журналиста Марина Данилюк-Ярмолаева заявила, что ее муж был уволен с должности внештатного агента ГУР МО. Теперь он — в розыске ТЦК.

Об этом пишет «Громадське».

Главное управление разведки Минобороны утверждает, что у них не работал украинский журналист Богдан Буткевич.

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«Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки», — сказали в разведке.

Накануне жена Буткевича и журналист Марина Данилюк-Ярмолаева рассказывала, что в последние годы тот внештатно выполнял проекты для ГУР «на территории врага». По ее словам, мужчина принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет заболевания глаз, которые ограничивали его службу «в классическом понимании».

Впрочем, на днях ГУР якобы прекратило сотрудничество с Буткевичем, уволив «задним числом». После этого ему вернули статус военнообязанного и собираются отправить в учебный центр «Десна», утверждает женщина. Она также связывает увольнение с критикой Буткевича в сторону нардепа Марьяны Безуглой.

Представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Саранцев в комментарии «Украинской правде» рассказал, что Богдан Буткевич имел бронирование от мобилизации до апреля 2025 года, впрочем в связи с изменениями в законодательстве она была снята по предварительному заключению военно-врачебного центра. социальной поддержки. Однако повторная ВЛК сочла его пригодным для службы в воинских частях обеспечения.

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Сам Богдан Буткевич на момент публикации новости лично не комментировал ситуацию.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Офис уполномоченного по правам человека поступило более 2 тысяч обращений по поводу возможных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК.