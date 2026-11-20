СБУ

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Александр Поклад оказывает содействие отдельным сотрудникам спецслужбы, фигурирующим в деле «Карфаген». По его словам, об этом свидетельствуют действия руководства СБУ, в частности вмешательство в проведение следственных действий НАБУ и использование служебных документов в интересах подозреваемых.

Об этом Клименко заявил во время встречи с журналистами, сообщает «Суспильне».

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По словам руководителя САП, одним из примеров такого содействия стало письмо, подписанное исполняющим обязанности председателя СБУ Александром Покладом, которое адвокат генерал-майора Дуки передал в Высший антикоррупционный суд.

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В документе говорилось о том, что российские спецслужбы якобы планируют следить за Дукой и убить его. Защита использовала это письмо, чтобы ходатайствовать о проведении закрытого судебного заседания при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Клименко подчеркнул, что этот документ фактически не был секретным, несмотря на попытки представить его таковым. Кроме того, он обратил внимание на действия сотрудников спецподразделения «Альфа», которые препятствовали детективам НАБУ в проведении следственных действий в доме Дуки, а также на обстоятельства организации встречи подозреваемого с СИЗО.

«Он оказывает максимальное содействие некоторым лицам, фигурирующим в наших делах», — заявил глава САП, добавив, что упомянутые выше действия, по его мнению, не могли иметь место без содействия руководителя СБУ.

В то же время директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос призвал не отождествлять содействие отдельным фигурантам дела с причастностью руководства СБУ к самой операции «Карфаген».

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Он подчеркнул, что в Службе безопасности работает много добросовестных правоохранителей, которые выполняют свои обязанности и защищают государство. Однако это не должно препятствовать расследованию коррупции на высоком уровне.

«Это точно не должно стать препятствием для раскрытия того уровня коррупции, который мы расследуем», — подчеркнул Кривонос.

В СБУ пока не прокомментировали эти заявления руководителей антикоррупционных органов.

Напомним, генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука, фигурирующий в качестве подозреваемого по делу «Карфаген», подтвердил, что его коллеги собирали деньги для внесения залога в размере 65 млн грн. В то же время он заверил, что никто не заставлял сотрудников СБУ участвовать в сборе средств.

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