Скандал вокруг Ермака и интервью Мендель: в Кремле готовят новую информационную атаку - разведка

Российская пропаганда / © Associated Press

В Кремле готовят новую информационную кампанию против Украины с привлечением западных медиаресурсов. Среди целей спецоперации — привлечение дополнительного внимания к «медийному скандалу вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель».

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины со ссылкой на российские документы, которые «свидетельствуют о подготовке к дестабилизации ситуации в нашем государстве и подрыве его внешней поддержки».

В разведке назвали причиной таких действий Кремля провал весеннего наступления РФ и критические проблемы в экономике государства-агрессора.

«Администрация президента РФ требует от спецслужб, МИД и российских медиа максимально „разогнать“ в украинском и европейском пространстве медиакампанию», — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в Кремле определили три главные цели информационной атаки.

«Первое — дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте», — сообщили в разведке.

Второй задачей Кремля является дискредитация президента Украины Владимира Зеленского, его команды и членов семьи.

«Третье — недопущение второстепенности „медийного скандала вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель“. В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, что был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана», — отметили в СВР.

Кого Россия привлекает к информационной атаке против Украины

«Для вызова резонанса общества „медийный план“ РФ предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и вброс их обществу. Российская пропаганда даже поставила задачу создать „куклы-символы“ дискредитационной кампании. Кроме того, предусмотрены попытки втянуть в российские замыслы бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов», — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что уже зафиксированы первые попытки РФ действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом.

По данным разведки, к распространению пропагандистской кампании в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ. Среди них фигурируют, в частности, такие одиозные медиаресурсы как L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news.

«Список является неполным и должен быть утвержден АП РФ в ближайшее время», — отметили в СВР.

Напомним, бывший руководитель Офиса президент Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО на свободу под залог.Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем.

На прошлой неделе Ермаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 140 млн грн. НАБУ и САП подозревают его в легализации 460 млн грн, связанных со строительством элитного коттеджного городка под Киевом «Династия», а также в получении откатов от подрядчиков «Энергоатома».

