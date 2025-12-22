Скандал вокруг "кошачьего кафе" в Одессе: полиция отреагировала

Кошачье кафе в Одессе

Правоохранители зафиксировали ненадлежащее содержание животных в одном из заведений в центре Одессы. Он позиционирует себя как «кафе кототерапии». Стало известно, что животные в нем находятся в болезненном состоянии, есть и жертвы.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Подробности

Полицейские проверили заведение совместно с представителями департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и ветеринаром. Установлено, что часть животных там находится в болезненном состоянии. Более того, двое из них — умерли.

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, что привело к их гибели.

«Максимальное наказание за это преступление — до трех лет лишением свободы», — отмечают правоохранители.

Ранее общественность и Сеть потряс скандал вокруг кошачьего кафе в Одессе. Речь идет о Cat Lounge, в котором предлагают за деньги взять в аренду котят. Стало известно, что двое животных из этого заведения уже скончались.

«Эти бизнесмены должны ответить перед судом за издевательство и смерть животных», — написала зоозащитница Снежана Бугрик.