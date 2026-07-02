МиГ-29. / © Associated Press

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Польша заявила, что Украина не передала им обещанные технологии производства беспилотников в обмен на истребители МиГ-29, которые Варшава готова передать Киеву.

Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

По его словам, переговоры по передаче Украине остальным польским истребителям МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям продолжались в течение нескольких месяцев.

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«Сначала они согласились на такое решение, но сегодня уже не выполняют договоренностей», — высказался глава польского Минобороны.

В то же время Косиняк-Камыш отметил, что сейчас Украина Украина продает беспилотники Кувейту и получать прибыль. Мол, именно поэтому может поделиться своими возможностями со странами, которые снабжают ее вооружением и поддерживают ее.

Польский министр обвинил украинские власти в том, что они якобы отдают приоритет историческим спорам с Польшей. По его словам, это следует из той стратегии, которую Киев «сейчас избрал». Он также считает, что этот подход усиливает поддержку ультраправых политических сил, желающих воспользоваться антиукраинскими настроениями.

Напомним, после конфликта из-за УПА и изъятия у президента Украины Владимира Зеленского ордена Польша выдвинула новые претензии Украине. Причиной стал законопроект о создании у Национального пантеона. В канцелярии польского лидера это называют «следующим этапом эскалации действий украинской власти».

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Дата публикации 12:44, 27.06.26 Количество просмотров 40 Польский скандал: новый виток! Депортация украинцев и оскорбления в адрес Зеленского - во что верят поляки?!

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