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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Скандал вокруг МиГ-29: Польша заявила, что Украина не выполнила обещание

В Польше озвучили претензии к Киеву из-за истребителей МиГ-29 для Украины.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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МиГ-29.

МиГ-29. / © Associated Press

Польша заявила, что Украина не передала им обещанные технологии производства беспилотников в обмен на истребители МиГ-29, которые Варшава готова передать Киеву.

Об этом в четверг заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

По его словам, переговоры по передаче Украине остальным польским истребителям МиГ-29 в обмен на доступ к украинским технологиям продолжались в течение нескольких месяцев.

«Сначала они согласились на такое решение, но сегодня уже не выполняют договоренностей», — высказался глава польского Минобороны.

В то же время Косиняк-Камыш отметил, что сейчас Украина Украина продает беспилотники Кувейту и получать прибыль. Мол, именно поэтому может поделиться своими возможностями со странами, которые снабжают ее вооружением и поддерживают ее.

Польский министр обвинил украинские власти в том, что они якобы отдают приоритет историческим спорам с Польшей. По его словам, это следует из той стратегии, которую Киев «сейчас избрал». Он также считает, что этот подход усиливает поддержку ультраправых политических сил, желающих воспользоваться антиукраинскими настроениями.

Напомним, после конфликта из-за УПА и изъятия у президента Украины Владимира Зеленского ордена Польша выдвинула новые претензии Украине. Причиной стал законопроект о создании у Национального пантеона. В канцелярии польского лидера это называют «следующим этапом эскалации действий украинской власти».

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Дата публикации
Количество просмотров
1439
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