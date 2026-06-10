Скандал вокруг НМТ: омбудсмен заявил о задачах вне школьной программы, которые не смогли составить даже учителя

Даже учителя не составляют на 200: на НМТ обнаружили задание вне школьной программы

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Учительница с 18-летним стажем сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) на 183 балла из 200.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире «Суспильного».

«Я уже получаю обращение от учителей. Они говорят: учительница с восемнадцатилетним стажем сдала НМТ впервые в этом году на 183», — возмутился омбудсмен.

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Причиной тому он называет, что в тесте якобы дали задачи, которые вообще не изучаются в школьной программе.

«Как можно сдать тогда НМТ, если школьная программа этого не предусматривает? Единственный выход — это обращаться к репетиторам», — отмечает Лубинец.

О ком идет речь

Дмитрий Лубинец не указал имя учительницы, но, вероятно, речь идет об учительнице истории и методистке с 18-летним опытом преподавания Оксане Полищук, которая решила проверить свои силы на НМТ. О своем опыте она рассказала в Фейсбуке.

Педагог отметила, что выбор вопросов НМТ работает как «рандомайзер».

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«30 задач, которые я проходила, охватили все темы НМТ. Но они были поделены по-разному», — говорит педагог.

Например, у нее был один вопрос, который касался мезозойской эры, один — о скифах, два вопроса — из периода Киевской Руси. Также был один вопрос о периоде независимости Украины, хотя, по словам учительницы, этому периоду на уроках истории в школе уделяют много времени. Вопрос касался полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время, учителя попались 4 вопроса, которые касались периода существования Галицко-Волынского княжества и Литовско-руськой эпохи. Три из четырех были посвящены Константину Острожскому. Учительницу это сильно удивило.

Кроме того, Оксану Полищук некоторые задачи откровенно удивили, в частности, вопрос о юбилейных монетах, которые она раньше никогда не видела ни в одной из программ.

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Напомним, нардепка Юлия Гришина предложила изменить формат НМТ в 2027 году, сократив количество предметов с четырех до трех. Согласно законопроекту, обязательными должны остаться украинский язык и история Украины, а математика может стать предметом на выбор.

Педагоги, ученые и военные в свою очередь заявляют, что такое решение может ударить по будущему украинской науки, технологий и оборонной отрасли.

Премьер Свириденко в свою очередь поставила точку в дискуссии об отмене обязательной математики на НМТ.

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