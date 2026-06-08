Скандал вокруг НМТ в Одессе: экзамен растянулся на весь день из-за тревог

НМТ

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В Одессе разгорелся скандал из-за НМТ. В Сети люди жалуются, что их дети пишут экзамен более 12 часов из-за воздушной тревоги в городе и области.

Об этом пользователи делятся в Threads, ТСН.ua собрал все подробности.

В Одессе сдавали НМТ более 12 часов — что известно

По информации украинцев, тестирование для выпускников началось в 10:00 утра. Однако из-за непрерывных воздушных тревог дети были вынуждены постоянно прерывать работу и бегать между компьютерными классами и укрытиями.

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Ситуацией поделилась пользовательница под ником kriiisssssssss.

«Моя ученица писала НМТ 12 часов! В Одессе из-за 10000 тревог, на истории и английском языке их уже подгоняли, это не просто стресс, это хардкор!», — отметила девушка.

Сообщение пользователя. / © Скриншот

Мать одного из абитуриентов, endodoc.neporada.veronika, тоже пожаловалась, что из-за тревоги дети долго пишут экзамен.

«На часах 17.55. Мой ребенок до сих пор пишет НМТ. С 10:00. Почти непрерывная тревога. В общей сложности тревоги в этот период не было где-то 1 час 20 минут. На дополнительную сессию написали заявление только 2 ребенка. Остальные надеются на лучшее. Держим кулачки. Береги наших детей», — отметила пользовательница.

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Сообщение пользователя

О критическом истощении ребенка и беготни в укрытие написал пользователь regulus_2019 .

«Извините, но я в ах*е. Племянник сдает сегодня НМТ с 10 утра, а сейчас почти восемь вечера, за это время сдал всего два эксзамена. Потому что все время тревога. Переносить на завтра экзамены не хотят, дети бегают верх вниз, то в хранилище, то на экзамен. Вопрос: как этот ребенок должен сдать адекватно экзамен и получить приемлемую оценку???», — отметил пользователь.

Сообщение пользователя / © Скриншот

Пользователь hrecha пожаловалась на плохие условия в укрытиях города, из-за которых ребенку придется идти на пересдачу:

«То есть мой племянник, который сегодня пошел сдавать НМТ и тупо целый день просидел в укрытии, потому что Одесса ни**я не позаботилась об организации в укрытии, скорее всего, пойдет на дополнительную сессию. Это просто п**дец», — заметила девушка.

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Сообщение пользователя.

Реакция других пользователей

Остальные пользователи не менее возмущенно отреагировали на эту ситуацию. Некоторые украинцы тоже подтвердили, что их выпускники или знакомые сдавали НМТ более 12 часов.

Ответ пользователей / © Скриншот

Также пользователи сообщают, что только единицы соглашаются прийти на дополнительную сессию — все остальные вежливо ожидают окончания тревоги, чтобы сдать экзамен.

Ответ пользователей.

Украинцы заявляют, что очень мало учебных заведений в Одессе проводят НМТ сразу в укрытии, чтобы не останавливать тестирование от тревоги.

Ответ пользователя.

Такую практику проведения НМТ в укрытии подтвердили в Харькове. Пользователь заметил, что это позволяет не останавливать экзамен.

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Ответ пользователя.

НМТ 2026 в Украине — последние новости

Следует напомнить, что ранее организаторы объяснили, что делать поступающим в случае воздушной тревоги или ночной атаки. Если абитуриент по этому поводу не смог попасть на экзамен, он имеет право сдать его во время дополнительной сессии.

Ранее мы писали, что в Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

Ранее чиновники и нардепы разошлись во взглядах на то, какие экзамены должны сдавать выпускники. Премьер Свириденко поставила точку в дискуссии об отмене обязательной математики на НМТ.

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