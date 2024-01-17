Скандал вокруг обворовывания армии: художница Морозюк заявила о разрыве помолвки с Гринкевичем

Соня Морозюк заявила о разрыве помолвки с Романом Гринкевичем. Подарки парня, приобретенные на ворованные средства, она обещает продать и передать средства на нужды ВСУ.

Об этом художница написала на своей странице в Instagram.

Морозюк разорвала помолвку с Гринкевчем/Фото с Instagram

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", – отметила она.

Как отметила девушка, за период отношений от Романа она получила два подарка – кольцо и колье.

"Эти вещи я продам, а средства на ВСУ (как это будет происходить напишу впоследствии)", – утверждает Морозюк.

Экс-невеста Романа отвергает все подозрения в том, что якобы получала что-то еще – квартиры, машины, недвижимость – от парня или членов его семьи.

"Готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Благодарю всех, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", – резюмировала Соня Морозюк.

Ранее ДБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: