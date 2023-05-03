Скандал вокруг одесского военкома, который продавал "белые билеты" для избранных: за дело взялось ДБР

В настоящее время военком отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Государственное бюро расследований возбудило производство по начальнику Одесского военкомата Евгению Борисову, который продал "белые билеты" во время призыва военнообязанных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что Борисов злоупотреблял служебным положением и за вознаграждение давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

В настоящее время должностное лицо отстранено от выполнения своих служебных полномочий. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц. Кроме того, ДБР проверяет появившуюся в СМИ информацию о несоответствующих заработке состояния семьи чиновника.

"Работники ДБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Что известно о скандале вокруг одесского военкома Евгения Борисова

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных. Это позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

В ОК "Юг" отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что будут безоговорочно содействовать расследованию всех обнародованных данных.

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