Скандал вокруг офицерки бригады "Хищник": Белошицкий дал жесткий отпор сексистам

Пресс-офицер бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины, лейтенант полиции Луиза Шубина / © Алексей Билошицкий

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В медиа и ряде Telegram-каналов началась волна публикаций по поводу офицерки бригады «Хищник» Луизы «Зели» Шубиной. Значительная часть этих материалов содержит сексистские намеки, спекуляции вокруг ее личной жизни и суждения, не имеющие никакого отношения к ее профессиональной деятельности.

Из-за чего произошел скандал

Все началось с публикации в социальной сети Threads. Там некоторые пользователи начали обсуждать фотографию и обвинять Луизу в непристойном поведении.

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Алексей Белошицкий и Луиза Шубина / © Алексей Билошицкий

Пользователи начали оскорблять девушку, утверждая, что она сидит на коленях и мол именно так в ВСУ получают должности.

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Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

При этом часть постов к моменту публикации материала была уже удалена.

Однако не все пользователи разделили эти взгляды и стали на защиту военнослужащей.

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

На этот скандал в Facebook официально отреагировал Алексей Белошицкий, который 30 июля был назначен начальником Департамента патрульной полиции Украины. Глава ведомства раскрыл реальную историю службы военнослужащей и призвал уважать украинских защитниц.

История позывного и путь в ВСУ

По словам Белошицкого, Луиза Шубина является официальной сотрудницей бригады «Хищник», а ее путь в армию был сознательным и трудным шагом.

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«Я познакомился с Луизой еще тогда, когда она была невестой нашего собратья, Героя Украины Романа „Зели“ Зеленского. Они готовились к свадьбе, однако в августе 2024 Роман погиб во время выполнения боевого задания на Сумском направлении», — рассказал руководитель Патрульной полиции.

Уже в сентябре 2024 года девушка добровольно присоединилась к рядам бригады «Хищник», взяв себе позывной «Зеля» в честь павшего любимого.

Профессиональные компетенции и служба на передовой

Алексей Белошицкий подчеркнул, что решение о ее назначении принималось исключительно на основе собеседования, образования и профессионального опыта. Основной задачей Луизы явилось освещение деятельности бригады и ее боевого пути.

«За время службы Луиза неоднократно выполняла свои обязанности непосредственно в районах ведения боевых действий, работая вместе с собратьями и сестрами бригады. Ее профессиональные качества и вклад хорошо известны личному составу подразделения», — подчеркнул он.

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Пресс-офицер бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины, лейтенант полиции Луиза Шубина с собратьями / © Алексей Билошицкий

Пресс-офицер бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции Украины, лейтенант полиции Луиза Шубина / © Алексей Билошицкий

«Попытки оценивать человека через призму пола неприемлемы»

Новый начальник Департамента патрульной полиции подчеркнул, что в Силах обороны Украины наравне с мужчинами проходят службу тысячи женщин, ежедневно выполняющих сложные боевые и служебные задачи.

«Попытки оценивать человека не по результатам его службы, а через призму пола или распространение слухов о его личной жизни неприемлемы. Уважение защитников и защитниц, независимо от пола, является вопросом не только этики, но и уважения к украинскому войску. Прошу медиа не прибегать к распространению необоснованной и оскорбительной информации», — подытожил Белошицкий.

Напомним, новым руководителем департамента патрульной полиции стал полковник Алексей Белошицкий, ранее занимавший должность первого заместителя главы патрульной полиции. О назначении уведомила Национальная полиция Украины 30 июля.

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