Скандал вокруг подразделения Касьянова: почему расформировали роту и как разгорелся конфликт

Юрий Касьянов

Реклама

Подразделение ударных беспилотных систем Юрия Касьянова , в свое время прошедшее путь от добровольческих формирований до службы в Государственной пограничной службе, расформировано. Сам офицер сначала обвинил в этом Офис президента Украины и лично Андрея Ермака в давлении и мести из-за его публичных сообщений о якобы коррупционных схемах в компании Fire Point, тогда как ГНСУ указала на неэффективность подразделения. Касьянов категорически опровергает эти утверждения, отмечая наличие отчетов о выполненных задачах и высоких боевых результатах. Сначала он заявил о готовности обращаться в суд, СБУ и НАБУ, а через несколько дней после скандала – сообщил, что готов попросить прощения у главы Офиса президента.

Обо всем этом подробнее – в материале TSN.ua.

Касьянов обвиняет Ермака

3 октября офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что рота ударных беспилотных систем 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы, в составе которой он служит, была ликвидирована. По словам Касьянова, решение было принято якобы по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В комментарии «Украинской правде» он рассказал, что соответствующую директиву объявили личному составу утром, где официальной причиной расформирования указана «служебная необходимость». Касьянов говорит, что подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет». А 5 октября Юрий Касьянов даже вышел на Майдан, чтобы «быть услышанным президентом Украины».

Реклама

В интервью Radio NV Касьянов рассказал, что его подразделение прошло боевой путь от добровольческих формирований до службы в ГНСУ, где уже служит около полутора лет. По его словам, они выполняли задания на расстояниях от 50 до 800 км, применяли дальнобойные ударные беспилотные комплексы (deep-strike), работали с БПЛА с 2014 года. Касьянов также утверждает, что часть материальных средств подразделения – волонтерская помощь, часть – приобретена за собственные средства; техника и мастерские якобы обустраивали самостоятельно.

По мнению Касьянова, расформирование подразделения связано с его публичным обвинением в адрес руководства государства. По его утверждению, глава Офиса президента Андрей Ермак мстит за публичные сообщения Касьянова о якобы коррупционных схемах, в частности в компании Fire Point, которая, по мнению военного, внезапно получила значительную долю рынка беспилотников, хотя раньше не имела опыта в этой сфере. В своих публичных сообщениях Касьянов критиковал продажу государству дорогих дронов и сомневался в реалистичности заявлений о ракетных проектах Fire Point, подчеркивая, что создание аналогичных ракет требует лет разработки и специализированных двигателей, которых, по его словам, фактически нет в доступе. Касьянов считает, что это афера и утверждает, что именно из-за этой публичной критики его подразделение расформировали.

В ГНСУ говорят — расформировали из-за неэффективности

Касьянов сравнил свое подразделение с «золотой рыбкой», которая добросовестно выполняла все приказы, не нуждалась в дополнительных ресурсах или финансировании и демонстрировала высокие результаты. Впрочем, объективно оценить эффективность этого подразделения сложно. В рейтинге топ-50 самых результативных формирований за сентябрь, обнародованном Робертом «Мадяр» Бровди, — 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы нет. В рейтинге за август 2025 также подразделения Касьянова нет.

Рейтинг подразделений БПС Сил Обороны Украины (50 из Топ-500, сентябрь 2025 года). Источник: Роберт «Мадьяр» Бровди

В Государственной пограничной службе Украины 6 октября опровергли информацию о подтвержденных попаданиях по вражеским объектам и отмечают, что никаких фактов поражения военных или промышленных целей за время работы подразделения зафиксировано не было. Об этом в комментарии TSN.ua сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, комментируя заявления основателя Matrix-UAV.

Реклама

Демченко заявил, что подразделение было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года: сначала в его составе насчитывалось более 40 человек, а позже — около 100. За время службы подразделение использовало 560 беспилотных комплексов (средняя стоимость одного — 252 тыс. грн). По его словам, в 2025 году проведено 12 выездов с общим использованием 299 БПЛА; подразделение якобы также получало арендованные помещения, вооружение, 11 автомобилей, более 6 тонн горюче-смазочных материалов, радиостанции, Starlink, ноутбуки и т.д. Однако, по словам Демченко, при взаимодействии с органами военного управления данные о поражении врага не подтвердились. Решение о расформировании, подчеркнул спикер, основывается на оценке выполняемых подразделением задач.

"Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления", - отметил Демченко.

Спикер ГНСУ также добавил, что личный состав будет переведен для усиления других боевых подразделений службы по профилю — они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

«Также отмечу, что от других составляющих Сил безопасности и обороны в Государственную пограничную службу Украины не поступало ходатайств о переводе подразделения из состава пограничного ведомства в другие военные формирования», — прокомментировал Демченко.

Реклама

Касьянов утверждает, что информация, что нет подтвержденных поражений целей — не соответствует действительности. Он говорит, что «есть отчеты о проделанной работе. Рукописи не горят». В то же время, военный отмечает, что даже это не является аргументом для ликвидации подразделения.

В интервью «Радио Свобода» Касьянов отреагировал на заявление представителя ГНСУ. Он говорит, что подразделение давало отчеты после каждой акции и подсчитывало все поразившие цели. И называет эти заявления «полной ложью» и «бредовой».

"Я могу показать и доказать и есть люди, у которых есть эти отчеты", - отметил он.

Касьянов говорит, что на расстоянии 500-600 км не всегда возможно предоставить видеодоказательства попаданий - для этого должен быть тот, кто это снимет.

Реклама

Касьянов утверждает, что их подразделение дважды попало в завод «Кремний-Эл» в Брянске — предприятие, производящее электронику для ракет «Искандер» и крылатых систем. По его словам, после ударов работа завода была приостановлена несколько месяцев, а в российских соцсетях появлялись фото и видео пожары и попадания беспилотника. Он уверяет, что все эти факты документированы и переданы не только в ГНСУ, но и в Генштаб, поэтому обвинение в неэффективности он называет «полным бредом и ложью». Касьянов подчеркивает: "Мы можем легко опровергнуть эти заявления".

Добавим, что завод Кремний-Эл считают одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Сообщения о приостановлении его работы после ночного удара появились в СМИ в октябре 2024 года; подобные сообщения об атаке поступали и в апреле 2025 года . Предприятие производит широкий спектр микросхем и компонентов, применяемых в ключевых видах вооружений: в ракетных комплексах, зенитных системах С‑300/С‑400, в бортовой электронике боевых самолетов, а также в средствах РЛС, РЭБ, ПВО, БПЛА и противовоздушных комплексах типа «Панц». По данным российских ресурсов, Кремний-Эл поставляет более 90% микроэлектроники для российского оборонно-промышленного комплекса.

В интервью «Радио Свобода» Касьянов говорит, что проблема не в том, что подразделение «нерезультативное» — последний год их работа была якобы малоэффективна именно из-за препятствий со стороны Госпогранслужбы. Он заявляет, что операции часто планировались совместно с коллегами из ГУР или ССС и получали боевые распоряжения от Генштаба, но из-за административных цепей ГНСУ эти распоряжения «переписывались» под другие цели, несоответствующие их беспилотникам. Также Касьянов отмечает, что с марта 2025 года производство их БПЛА финансировалось волонтерскими средствами, а не государственными субвенциями.

«Мадьяр»: судьба подразделения зависит от Касьянова

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадьяр» Бровди 5 октября также отреагировал на расформирование подразделения и заявил, что находится на связи с офицером ВСУ Юрием Касьяновым, идет поиск разрешения конфликта. Он подчеркнул, что тема не так проста, как кажется, и не стоит воспринимать ее в «черно-белых» тонах.

Реклама

«Второе: по отряду господина Касьянова есть что сказать, но точно не на публику.

Кроме того, чтобы быть содержательным, нужно разобраться, и на это нужно время.

И господин Касьянов об этом знает. Потому что мы с ним уже на связи. Ищем решение», - написал Бровди.

«Мадяр» уточнил, что подразделение Касьянова принадлежит не к ВСУ, а к Государственной пограничной службе Украины — подразделение другого рода войск. Бровди подчеркнул, что дальнейшая судьба подразделения зависит, прежде всего, от самого Касьянова — от реальных возможностей его команды и их готовности работать в новом формате. «Видео 2023 года – это не аргумент для принятия решений. У нас в СБС все работают много и без „хочу-не-хочу“, летают туда, куда нужно, а не куда вздумается», — подчеркнул он.

Реклама

Он добавил, что «период кумовства и своих людей» в структуре завершен, а нетрудоспособных он лично просит оставить службу. Сейчас, по его словам, с Касьяновым определен четкий порядок действий без конфликтов, во взаимоуважении и конструктивном русле.

Касьянов утверждает, что имел инсайды о цепочке распоряжений

По словам Юрия Касьянова в интервью Radio NV , после заявления президента о «ракетных дронах» на День независимости 2024 года тема впоследствии сошла на ноль; он же как технический специалист комментировал журналисту Radio NV, что таких дронов в природе не существует — устройство с ракетным или реактивным двигателем фактически является крылатой ракетой. Эта оценка, по его предположению, привела к возмущению в Офисе президента: руководство якобы расценило выступление как дискредитацию главы государства. Касьянов утверждает, что имел инсайды о цепочке распоряжений — от Андрея Ермака до Александра Сырского и далее до главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеки — после чего через посредников ему якобы сообщили о намерении расформировать подразделение. Касьянов утверждает, что временно воздерживался от интервью, но ситуация с подразделением не улучшилась: не назначались должностные ротации и звания, а с марта якобы прекратилось финансирование комплектующих для дронов. Военный в интервью утверждает , что пытался урегулировать эти вопросы и встречался с представителями Офиса: в частности, с Павлом Палисой, который сначала якобы обещал помощь, но впоследствии перестал отвечать на звонки и сообщения. Также, по его словам, были попытки решить вопрос из-за Марьяны Безуглы, которая, по мнению Касьянова, также связана с Ермаком, однако и это не дало результата.

Реакция Безуглой: Ермак вообще с ним не знаком и не в курсе, кто это

Народная депутат Марьяна Безугла в своем сообщении в Facebook утверждает, что Касьянов обращался к ней несколько раз.

«Токсичный, не нормальный тип. Что там делают с подразделением, которое его сына, а не его, я не знаю и знать не хочу. У них еще и семейный подряд по изготовлению и навязыванию беспилотников. Управлять ими не могут: сегодня эта семейка готова выполнить приказ, завтра нет», — написала Безугла.

Реклама

Безуглая говорит, что когда Касьянов обращался к ней и просил помощи с переводом в другие силы безопасности и обороны от пограничников, «никто его братья не захотел».

«Люди в разных ведомствах прямо шарахались от моего вопроса о перспективе служить с ним. Вообще еще пару раз хотела помочь, только грязью облил. Это особенность его характера: обливать грязью, потом пытаться что-нибудь выпросить, и дальше снова. Один из его недавних публичных "шедевров", что дроны-перехватчики неэффективны. Ермак вообще с ним не знаком и не в курсе, кто это. Ну, может, сейчас скриншотов набрасывали. Андрей Борисович и войной не особенно интересуется, к сожалению. А должен, считаю, но это отдельная история», — написала она.

Бойко обвиняет Касьянова в принудительном труде мобилизованных - офицер опровергает

Владимир Бойко, автор Telegram-канала «Записки пасквилянта» , связывающего с кремлевской сетью, утверждает, что семейная компания Юрия Касьянова продавала дроны Госпогранслужбе с «наваром» в 200%. По его словам, во время войны мобилизованные солдаты якобы привлекали к работе в цехе ООО «Бюро рекламных технологий», возведенном на средства от продажи дронов. Землю для цеха, по утверждению Бойко, снабдил бывший прокурор Алексей Скибенко, служивший под командованием Максима Касьянова. Начальником цеха был сержант Михаил Сербин, который контролировал работу мобилизованных и налагал штрафы в пользу Благотворительного фонда «Б-52», принадлежащего Касьянову-старшему.

Сам Юрий Касьянов категорически опроверг эти обвинения , назвав их «полной ложью» и кампанией по дискредитации. Он заверил, что его семейное предприятие с начала войны только обеспечивало подразделение всем необходимым, а военнослужащие никогда не работали на его предприятии.

Реклама

«Вы за кого нас считаете? За рабов? Вы действительно думаете, что программист или электронщик, зарабатывавший в гражданской жизни десятки тысяч долларов, и к нам добровольно мобилизовавшийся на зарплату военного 30-35 тысяч гривен, согласится работать бесплатно на Юрия Касьянова? И еще платить „штрафы“ в десятки тысяч гривен на волонтерский фонд В-52?.. Вы совсем сошли с ума?», — написал Касьянов.

Впоследствии Касьянов в своем сообщении в Facebook написал, что их подразделение долго работало в тени, потому что «подразделения, ведущие дальнобойные атаки — особая цель для вражеских ракет и агентов». Многие знают названия «Птицы Мадяра», «Ахиллес», «Феникс», но «многие знают командиров и названия подразделений deep strike», — добавляет он. По его словам, они воюют с апреля 2014: с июля того же года применяют дроны, сами их конструируют и производят. Первые четыре месяца полномасштабной войны воевали как добровольцы, затем вошли в состав ГУР – работали на своих автомобилях и на волонтерских и собственных финансах, сами строили базы и мастерские. Касьянов отмечает, что их команда самостоятельно производила дроны и финансировала это из собственных и волонтерских средств. Он называет одну из своих операций особенно успешной: накануне 2023 года подразделение, по его данным, поразило дивизион С-300 московского полка ПВО «Чеканщик», нанеся за одну ночь ущерб, который он оценил в $117 млн. Позже, в 2023-м, подразделение перешло в ВСУ, а затем сотрудничества.

«Когда на место Залужного пришел Сырский, и произошла организационная неразбериха, согласились на предложение перейти в ГНСУ. Здесь все просто. У нас из 80 человек почти все добровольцы, люди пришли воевать, а не делать карьеру. Поэтому нам все равно, в составе какой силовой структуры уничтожать врага. Никто из нас не занимается политикой, и я в том числе. Но когда мы не согласны с некачественными управленческими решениями, которые вредят нашей победе в войне, мы об этом говорим, и это наверху называют "политикой", - написал Касьянов.

Производство БПЛА семьи Касьянова

Касьянов подтверждает, что с марта 2022 по март 2025 года БПЛА производились на базе семейного производства – это, мол, логично и позволяло быстро наладить выпуск. Первоначально было изготовлено около 100 дронов за свой счет; затем финансирование на комплектующие и производство получалось от государства. По словам военного, приблизительная средняя себестоимость их дронов — около $4–5 тыс., так что, говорит он, «трудно что-то украсть, это не сотни тысяч долларов, как в некоторых других моделях».

Реклама

«Прибыль — не более 25% разрешенных (бывали случаи, когда просили снизить прибыль, потому что в государстве нет денег) исправно направляли на развитие подразделения и создание новых беспилотников. Остаток прибыли лежит на счетах компании, чтобы любая проверка могла убедиться, что ничто себе в карман не перевели, хотя могли бы перевести — это законная прибыль», — написал Касьянов.

Он также заявил, что после огласки дислокации и производственных данных пришлось эвакуировать людей, а с марта 2025 года производство фактически остановилось из-за отсутствия финансирования. Он прямо обвиняет тех, кто «сливал» закрытые реестры, в ответственности за возможные удары по их позициям.

Касьянов также предупредил Бойко о подготовке к судебному разбирательству и обратился к Андрею Ермаку, которого считает заказчиком этой информации, отметив, что ему также следует готовиться к «трудным временам».

Касьянов также обвинил Владимира Бойко в разглашении чувствительной информации о бойцах – данных, которые, по его словам, не могли быть доступны постороннему лицу – и публично в интервью обратился к СБУ с требованием расследовать этот факт. Кроме того, в том же интервью Касьянов заявил о намерении обратиться в НАБУ в связи с деятельностью предприятия Fire Point. По его словам, это предприятие якобы имеет связи с генерал-лейтенантом Дайнекой, главой ГНСУ. Отметим, что эти утверждения нуждаются в независимой проверке.

Реклама

Также Касьянов перечисляет цели, где работало подразделение. По его словам, это аэродромы, склады ГСМ и боеприпасов, энергетические объекты, даже центр Москвы — и утверждает, что именно они ночью 2–3 мая 2023 года нанесли удар по Кремлю. Часть таких операций, как он утверждает, секретная, поэтому детали он не разглашает.

По данным «Украинской правды» 6 октября глава Госпогранслужбы генерал-лейтенант Сергей Дейнеко 6 октября встретился с военными расформированного подразделения Юрия Касьянова и ответил на их вопросы. По словам Демченко, «встреча состоялась, чтобы военнослужащие получили объективную информацию из первых уст, чтобы нивелировать ширяющиеся в последнее время спекуляционные манипуляции». На мероприятии присутствовало 35 военнослужащих; еще 15 прибыли позже и также ознакомились с официальной позицией. Командующий ГНСУ Сергей Дейнеко объяснил причины расформирования подразделения и рассказал, куда именно будет переведен личный состав — «в другие боевые подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов», в соответствии с профессиональной подготовкой каждого военного. Глава пограничной службы подчеркнул, что «люди — прежде всего» и назвал «спекуляции» о якобы штурмовых подразделениях на Добропольском направлении «откровенной ложью». По его словам, задача ведомства — «эффективно избивать врага, каждому на своем месте и по обучению». Демченко также отметил, что военные подтвердили – давления на них нет; они задали вопросы и получили исчерпывающие ответы от руководства.

Касьянов говорит, что может попросить прощения у Ермака

В тот же день, 6 октября, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в эфире Radio NV сказал , что готов попросить прощения у руководителя ОП Андрея Ермака, которого ранее обвинил в расформировании подразделения. Он сообщил, что когда писал обвинения в адрес Ермака, то делал это "эмоционально", и признал, что мог своими словами "оскорбить" главу ОП.

"Знаете, это личные оскорбления, а здесь война продолжается. Если он хочет, чтобы я забрал свои слова обратно, - то без вопросов. Я могу извиниться за те слова, которые я сказал", - сказал Касьянов.

Реклама

Кроме того, военный сказал, что высказывал свою критику публично только для того, чтобы мы стали сильнее. Поэтому он обратился к главе ОП и президенту, чтобы ему "дали возможность воевать".