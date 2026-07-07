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- Украина
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Скандал вокруг «Скалы»: в подразделении прокомментировали гибель 7 бойцов и обыски у инвестора «Бабеля»
Полк «Скала» отреагировал на новое расследование еще о 7 смертях только что мобилизованных.
Штурмовой полк «Скала», который в последнее время постоянно попадает в скандалы, прокомментировал последнее расследование журналистов, обнаруживших еще семь смертей мобилизованных во время учений.
Об этом говорится в заявлении подразделения.
Там заверили, что внимательно ознакомились с информацией в медиа о фактах небоевых потерь семи военнослужащих.
В «Скале» принесли соболезнования семьям погибших и призвали медиа и общественность рассматривать каждый случай по отдельности.
«По нашим данным, трое военнослужащих скончались в больнице, трое военнослужащих — естественной смертью. Седьмой воин, к сожалению, покончил жизнь самоубийством», — говорится в заявлении.
Штурмовой полк уверяет, что продолжает прилагать реальные усилия, чтобы свести любые небоевые потери к нулю.
«Также 425 ОШП опровергает любую связь между выходом журналистских материалов в одном из изданий и обысках в компании, которой владеет акционер этого медиа. Мы считаем некорректными какие-либо предположения относительно нашей аффилированности к давлению на украинское независимое СМИ», — добавили в пресс-службе полка.
«Скала» не уточняет о каком медиа идет речь. Однако для контекста добавим, что последнее расследование о полке появилось в издании Бабель. И сегодня ГБР проводило обыски у владельца компании-производителя дронов VYRIY INDUSTRIES Алексея Бабенко, также являющегося акционером издания «Бабель». В издании утверждают, что после публикации расследования о пытках в штурмовом полку «Скала» на анонимных телеграмм-каналах и пабликах в фейсбуке началась масштабная кампания по дискредитации издания и инвестора.
В ГБР тем временем сегодня отчитались, что проводили следственные действия по делу о возможном завышении стоимости беспилотников, закупленных почти на 7 млрд грн государственных средств. Однако название компании и фамилии фигурантов не уточнили, поэтому неизвестно, имеет ли эта история отношение к Бабенко.
Другие скандалы со «Скалой»
Напомним, прессслужба 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отреагировала на расследование СМИ о загадочной гибели по меньшей мере пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области в марте 2026 года.
Журналисты обнародовали расследование о загадочной гибели не менее пяти военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части.
Ранее советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко заявил, что 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» отправил на штурм возле Покровской колонны военной техники так же бездумно, как это делают российские командиры в «мясных штурмах».
Также в Сети возник скандал из-за смерти военных «Скал» от пневмонии.
Напомним, что в конце 2025 года военная омбудсманка Ольга Решетилова обратилась к министру обороны с инициативой провести новую проверку относительно нарушений прав, избиений и психологического давления в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».