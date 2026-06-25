Скандал вокруг Смелянского разгорается: НБУ сделал новое заявление о руководителе "Укрпочты"

Игорь Смелянский / © УНИАН

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Национальный банк Украины обнародовал разъяснение относительно решения о признании генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности.

В НБУ заявили, что делают это из-за общественного резонанса и публичных заявлений, которые, по мнению регулятора, неточно трактуют основания и процедуру принятия решения.

По данным Нацбанка, административное производство по Смилянскому открыли еще в ноябре 2025 года. Основанием стали результаты надзорных действий по "Укрпочте" за 2023-2026 годы и зафиксированы системные нарушения в деятельности компании.

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В регуляторе подчеркнули, что надзорные действия являются длительным и регламентированным процессом, в ходе которого формируется доказательная база. Решение, как отмечают в НБУ, касалось оценки того, имеет ли руководитель необходимые знания законодательства и способен ли выполнять управленческие обязанности в условиях выявленных нарушений.

В Нацбанке также подчеркнули, что оценка соответствия руководителей является стандартной частью наблюдательной практики. Решение относительно Смелянского приняли два коллегиальных органа НБУ — Квалификационная комиссия и Комитет по надзору и регулированию деятельности банков и оверсайта платежной инфраструктуры.

По утверждению регулятора, эти решения были единогласны.

Отдельно НБУ прокомментировал вопрос возможной банковской лицензии для "Укрпочты". В Нацбанке заявили, что компания не подавала документы на рассмотрение регулятора для получения банковской лицензии.

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В НБУ подчеркнули, что именно в таких документах заявитель должен подтвердить финансовое состояние, стратегическое видение деятельности и соответствие регуляторным требованиям.

Регулятор также отрицает, что решение Смелянского связано с идеей создания банка финансовой инклюзии. В Нацбанке заявили, что поддерживали эту инициативу и участвовали в разработке законодательной рамки, методологии и регуляторных требований.

В то же время НБУ отметил, что от "Укрпочты" поступало лишь одно из предложений по модели работы нового типа учреждений, а другие компании уже движутся к созданию банка финансовой инклюзии.

В заявлении Нацбанка также говорится о финансовом состоянии "Укрпочты". Регулятор утверждает, что компания остается убыточной: в 2025 году она получила операционный ущерб более 400 млн грн, а улучшение финансового результата было достигнуто преимущественно благодаря продаже активов, а не основной деятельности.

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Кроме того, по данным НБУ, в первом квартале 2026 года "Укрпочта" снова зафиксировала убыток.

Нацбанк также назвал проблемой то, что "Укрпочта" остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры без функционирующего наблюдательного совета.

Из-за резонанса по делу НБУ заявил о готовности обнародовать текст протокола Квалификационной комиссии. Поскольку эта информация составляет тайну финансовой услуги, регулятор может предоставить Смелянскому документ для дальнейшего обнародования или самостоятельно опубликовать его с согласия руководителя "Укрпочты".

Смелянский против НБУ: последние новости

Ранее НБУ признал Игоря Смилянского не отвечающим профессиональным требованиям к руководителю финансового учреждения. Регулятор выдвинул требование к акционеру "Укрпочты" - Министерству развития общин и территорий Украины - в течение пяти дней отстранить Смелянского от должности и назначить нового руководителя.

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Сам Смелянский резко отреагировал на решение Нацбанка и обвинил руководство регулятора в предвзятости. Он связал это с подготовкой к запуску почтового банка, к которому, по его словам, "Укрпочта" подошла вплотную.

Глава компании заявлял, что "Укрпочта" имеет более 2 млрд грн собственного капитала и работает с прибылью, а решение НБУ, по его мнению, может поставить запуск банка на паузу из-за смены руководства.

В Нацбанке эти обвинения были отвергнуты. Регулятор настаивает, что производство по Смилянскому началось еще в ноябре 2025 года, а компания не подавала полного пакета документов для получения банковской лицензии или создания финансового учреждения.

НБУ также заявлял, что нынешнее состояние Укрпочты не создает объективных предпосылок для запуска такого проекта в ближайшее время. Среди проблем регулятор называл отсутствие должного капитала для банковской деятельности, утвержденной стратегии развития и полноценного независимого наблюдательного совета.

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