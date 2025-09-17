- Дата публикации
Скандал вокруг собачки Миши из киевского метро: вся правда о резонансной истории
Решение метро запретить популярной собачке Мише скрываться от обстрелов вызвало скандал. Сейчас собака в безопасности, но вокруг ее судьбы идут ожесточенные споры.
История бездомной собаки Миши, которая жила возле станции метро «Теремки», вызвал значительный резонанс в обществе.
Животное, годами скрывавшееся в метро от обстрелов, однажды получило запрет на вход, что вызвало возмущение общественности. Дальнейшее решение зоозащитников забрать собаку с улицы лишь усугубило споры по поводу его судьбы.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
В Киеве разгорелся скандал с собакой Мишей
Беспризорная собака Миша много лет живет в столице у станции метро «Теремки».
Пес достаточно популярен — его знают многие местные жители, которые за ним и ухаживают. Во время обстрелов столицы Миша всегда спускался в метро вместе с другими.
По словам волонтеров, собака всегда вела себя спокойно и не создавала угрозы для людей. Однако из-за жалобы одного человека работники станции запретили пускать Мишу во время воздушных тревог.
В результате очередной атаки РФ на столицу Миша остался стоять под дверью метро, что вызвало возмущение местных жителей и зоозащитников, требовавших отменить запрет, поскольку животные имеют право находиться в укрытиях вместе с людьми.
«Животное имеет право на жизнь. Тем более с животными официально разрешено находиться в укрытиях. Это позор — во время войны вместо доброты выгонять собаку под обстрелы. Мы требуем разрешить Мише спускаться в метро», — говорится в сообщении.
Впоследствии, в Сети появилась информация о предполагаемом мужчине, который направил жалобу в метрополитен. Как отметили пользователи соцсетей, им оказался догхантер.
«Самым отвратительным в этой ситуации является то, что заявление с требованием запретить собаке Миши заходить в метро во время тревоги написал догхантер Святогор. Психопат, отравивший сотни собак, давно должен был гнить в тюрьме, но он спокойно живет на свободе, строчит жалобы и к нему еще и прислушиваются выполняя его психопатические ухаживания ценой потери человечности» — говорилось в соцсети.
Объяснение метрополитена
В Киевском метрополитене рассказали, что пес Миша стал талисманом Теремков и всегда добросовестно прячется от обстрелов в метро. Там извинились за инцидент, когда однажды не впустили собаку, но подчеркнули, что уже в тот же вечер она попала в метро.
«Недавно мы действительно получили жалобу по поводу «беспризорной собаки на станции». И однажды, учитывая обращение, Мишу не упустили. Нам досадно за эту ситуацию. Но важное уточнение — уже в ту же ночь он вошел в метро. Кстати, Миша — не единственное животное, которое знают наши пассажиры. Наверное, вы слышали и о гусе возле «Демеевской». Он на станцию не заходит, но регулярно ходит подземным переходом рядом», — отметили в метрополитене.
Зоозащитники забрали Мишу с улицы
После этой ситуации зоозащитники вместе с Киевским метрополитеном организовали гуманный отлов пса. Такое решение было принято из-за угрозы жизни Миши.
«Жизнь Мешки в опасности на улице, потому что ее могут ежесекундно накормить ядом! Метрополитен назвал Мишу — талисманом Теремков и позволил Мише скрываться от опасности. На самом деле, в метро его все любили. Над собакой нависла угроза смерти. Большинство людей это не осознает, но зоозащита знает, с чем имеет дело! Поэтому мы решили немедленно забирать Мишу с улицы! — написали на странице ОО Защита животных «Плюшка« в Facebook.
Волонтеры рассказали, что забрали собаку с улицы, хотя он был недоволен. Также, по словам представителей ОО Защита животных «Плюшка», поймать пса оказалось нелегкой задачей: прохожие пытались защитить Мишу, думая, что ему вредят.
«Граждане не понимали, почему Мишу ловят и все стали его защищать, была и полиция, которая все выяснила и дальше помогли ловить Мишу. Метрополитен тоже понял всю проблему и хотя Миша мог снова заходить, его жизнь была в опасности, поэтому все договорились и помогли отловить Мишу», — отметили зоозащитники.
Пока собака находится в ветеринарной клинике, проходит лечение и готовятся к адаптации в центре Patron Pet Center, после чего ему будут искать новую семью.
У собаки Миши есть владелица: в соцсетях возмутились поступком зоозащитников
После сообщения о том, что Мишу забрали в ветклинику, а затем передадут в приют, реакция пользователей соцсетей оказалась неоднозначной.
Одни говорят, что ему на улице угрожает опасность, а другие — что его забрали от хозяйки, содержат в клетке и наживаются на собрании благодаря этой собаке.
В то же время активистка Анастасия Филоненко на своей странице в Instagram рассказала, что у Миши есть владелица, которая жила возле метро Теремки и продавала цветы. Ранее, в Киевском метрополитене также сообщали, что пес не является беспризорным.
«На самом деле эта собака много лет жила возле метро, и за ней заботилась женщина, продававшая там цветы. Она ее кормила, любила и была для нее семьей…Теперь 12-летняя собака сидит в клетке, ее травят седацией для «лечения», которые ей совершенно не нужны. Это издевательство. Снежана просто собирает на ней деньги, а тем временем животное медленно убивают», — написала Анастасия.
Ответ волонтера на обвинения в соцсетях
Зоозащитница Снежана Бугрик объясняет: собакам нужен дом, а не жизнь на улице.
Она подчеркнула, что Миша — не молодая собака, у него болят лапы, и ему нужны тепло и забота. Согласно результатам УЗИ, врачи обнаружили у собаки опухоли в селезенке, гастрите, панкреатите, гепатите и фиброзе.
По словам Снежаны, женщина, торгующая возле метро и кормящая собаку, не является ее хозяйкой.
Как отметила зоозащитница, хуже всего в этой ситуации то, что после огласки Миши, появилась опасность, что кто-то может его отравить.
В частности, Снежана вспомнила историю собаки Дендрика из Полтавы, которая умерла вскоре после того, как историю его жизни рассказали на всю страну.
«Вспомните историю Дендрика, что с ним произошло, когда о нем заговорили? А здесь опасность еще более реальная», — подчеркнула волонтер.
В свою очередь, женщина рассказала о дальнейшей судьбе Миши. По ее словам, после сообщений о «штурме ветлечебницы» ради «освобождения» собаки его оттуда забрали и перевезли в другое безопасное место, которое именно пока неизвестно.
По словам Снежаны, Мишу снова жить на улицу не вернут. Женщина подчеркнула, что за собакой теперь ухаживают, лечат, а когда она поправится — будут искать ему новый дом и семью.