Скандалист, который в Карпатах посоветовал военному "ехать в Бахмут", извинился: что о нем известно

У мужчины с похожими инициалами есть судимости за изготовление алкоголя и вождения в нетрезвом состоянии.

Скандалист, который на популярном курорте в Карпатах посоветовал боевому медику "ехать в Бахмут" и обозвал его, уже извинился за свои слова. Также стало известно его имя – это Александр Фатула, который родом из Черкасс.

Видео распространяют в соцсетях.

К скандалисту, судя по видео, пришли поговорить военные. Он заявил, что извиняется за свое поведение, потому что поступил неправильно.

"Я не испугался, я хотел извиниться. Я извиняюсь перед вами и ВСУ за то, что я сказал. Я не хотел никого оскорбить, тем более военных", — говорит Фатула.

Что известно о скандалисте в Карпатах

В Сети уже опубликовали о том, кем является мужчина, оскорбивший боевого медика. Это Александр Фатула, который родом из Черкасс, однако живет в Киеве.

По данным черкасского издания 18000 человек с такими же инициалами имеет судимости за незаконное изготовление алкоголя и вождение в нетрезвом состоянии.

Жена скандалиста – Юлия Фатула называет себя "психологом, коучем и женским тренером". Она в соцсетях хвастается роскошной жизнью. Там также нет ни одного сообщения, где бы она осудила войну России против Украины. Военного же она обзывает "провокатором".

Напомним, в Карпатах неадекватный отдыхающий набросился с угрозами в сторону военного медика и заявил, чтобы тот "ехал в свой Бахмут".

Жена скандалиста впоследствии заявила, что военный "провокатор", а конфликт произошел якобы из-за "языкового вопроса".

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