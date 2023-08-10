Скандальная блогер Алхим из-за языка обозвала запад Украины "заводом д**илов": видео

Скандальная блогер Анна Алхим, которую ранее обвиняли в корректировке российских ракет по больнице в Днепре, снова отличилась. В этот раз ей не понравились жители западных областей Украины, которых она обозвала "д**илами".

Видео она опубликовала на своей Instagram-странице.

Алхим опубликовала по ее мнению "веселое" сторис, в котором обозвала жителей западных областей Украины — Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской "заводом д**илов". Ей не понравилось, что в этих регионах люди общаются на украинском языке и могут требовать этого от гостей из других регионов.

"Тем, кто это не нравится – можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать – я неправду опубликовала? Правду-правду", – цинично заявила скандальная Алхим.

Известная блогер Алхим обозвала запад Украины "д**илами"

Напомним, ранее Анну Алхим обвиняли в корректировке российской ракеты по Днепру.

Еще до полномасштабного вторжения блоггер неоднократно выражала свое уважение к российскому диктатору Путину. А вот во время войны Алхим продолжила вести свои соцсети на русском и, более того, даже хвасталась, что продолжает слушать артистов из страны-агрессора на официальных площадках.

Она также заявляла, что принципиально не собирается переходить на украинский язык, пока ее не прекратят упрекать за русский.

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