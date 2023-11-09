Скандальная блогерша из Киева проехалась по Львову под русскую музыку (видео)

Блогерша из Киева Виктория (Анна) Краснова, известная под псевдонимом "Дэвил", решила посетить Львов. Она проехалась по центру города под русскую музыку, открыв окна и сделав громче.

Видео обнародовал телеграм-канал "Добрый вечер, мы из Львова".

Хочет получить пропуск во Львове

Подобные "Девил" персонажи – в то время, когда в стране продолжается война – не устают пробивать дно. В этот раз наглая девушка проехалась по центру Львова под русскую музыку. Она цинично подчеркнула, что приехала давать концерты вместо Анны Асти – артистки родом из Черкасс, недавно получившей российское гражданство.

Скандальная блоггерша, которая любит кататься в комендантскую в Киеве, приехала во Львов

Напомним, в прошлом месяце блогерша оскандалилась очередным циничным поступком во время полномасштабной войны. Так, Краснова выложила в Сеть видео, как катается в комендантский час по столице. Она хвасталась, что имеет пропуск на проезд по закрытому Южному мосту.

Ранее любительницу "покатушек" Краснову неоднократно задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Позиция по поводу войны в Украине в ценительнице русского творчества также вполне ожидаемая – она молчит. Более того, "Дэвил" симпатизировала российскому диктатору Владимиру Путину.

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