Скандальная блогерша из Киева проехалась по Львову под русскую музыку (видео)

Раньше девушка неоднократно попадала в различные скандалы.
Блогерша из Киева Виктория (Анна) Краснова, известная под псевдонимом "Дэвил", решила посетить Львов. Она проехалась по центру города под русскую музыку, открыв окна и сделав громче.
Видео обнародовал телеграм-канал "Добрый вечер, мы из Львова".
Хочет получить пропуск во Львове
Подобные "Девил" персонажи – в то время, когда в стране продолжается война – не устают пробивать дно. В этот раз наглая девушка проехалась по центру Львова под русскую музыку. Она цинично подчеркнула, что приехала давать концерты вместо Анны Асти – артистки родом из Черкасс, недавно получившей российское гражданство.
Напомним, в прошлом месяце блогерша оскандалилась очередным циничным поступком во время полномасштабной войны. Так, Краснова выложила в Сеть видео, как катается в комендантский час по столице. Она хвасталась, что имеет пропуск на проезд по закрытому Южному мосту.
Ранее любительницу "покатушек" Краснову неоднократно задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Позиция по поводу войны в Украине в ценительнице русского творчества также вполне ожидаемая – она молчит. Более того, "Дэвил" симпатизировала российскому диктатору Владимиру Путину.
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