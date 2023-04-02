Скандальная экс-спикер ГНСУ уехала из Украины: "Жизнь у меня меняется сейчас кардинально"

Плантовская добавила, что ее жизнь кардинально меняется.

Бывшая пресс-секретарь ГНСУ Южного регионального управления Иванна Плантовская сообщила, что уехала из Одессы за границу.

Об этом экс-пресс-офицер написала на своей Facebook-странице.

По словам Плантовской, из-за кардинальных перемен в жизни она покидает город, куда "приехала четыре года назад с одним чемоданом". Одессу она называет городом, что "влюбляет".

"Не знала никого, ничего, и боялась, что этот город слишком велик для меня. Шло время, я менялась, работала, росла и развивалась. Считаю, что достигла много именно благодаря Одессе", — написала Иванна в своем сообщении.

Она показала короткое видео, на котором позирует у моря. Впрочем, это архивное видео так экспограничница намекает, что уехала в одну из теплых стран, неизвестно. Плантовская пообещала, что "совсем скоро расскажет свою сторону о перевернувшей ее жизни ситуации".

"Считаю, что достигла многого именно благодаря Одессе. Нашла крутых верных друзей, изменилась прежде всего духовно, и конечно внешне, также дошла до желанных капитанских звезд и доброй должности (впоследствии расскажу больше), однако судьба вносит свои коррективы. Жизнь у меня меняется сейчас кардинально...", – написала экс-пресс-офицер.

Скандал вокруг Плантовской

В начале января тогда еще пресс-секретарь пограничников Плантовская попала в скандал из-за фотографий, которые распространились по Интернету. Она отдыхала и хвалилась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов.

Впоследствии Ивану уволили с военной службы. Хотя после скандального случая сначала она с должности офицера пресс-службы Южного регионального управления была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд.

Позже уволенная с военной службы Плантовская призвала украинцев прекратить разжигать рознь внутри страны. Она также начала отвечать на комментарии тех, кто утверждает, что она своим поведением опозорила военную форму.

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