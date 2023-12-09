Скандальная Фарион подала иск в суд из-за увольнения из университета

Она считает, что ее уволили незаконно по политическим мотивам.
Языковед и экснардепка Ирины Фарион подала иск в суд против Национального университета "Львовская политехника" из-за ее увольнения.
Об этом сообщает "Суспильне".
В сообщении указывается, что иск был подан 7 декабря.
Фарион заявила, что пока она сама не знает, когда состоятся слушания.
Дело Фариона должны слушать в Галицком районном суде Львова.
Предмет иска "признание незаконным и отмена приказа об увольнении. Судья по этому делу — Виталий Стрельбицкий.
Прямая речь: "Это было незаконное политически мотивированное увольнение. Больше ничего не могу комментировать".
Напомним, ранее сообщалось, что Настя Приходько разнесла Фарион и Бенюка, осудивших русскоязычных украинцев.
Кроме того, мы ранее информировали, что во "Львовской политехнике" встали в защиту Фарион после скандала и увольнения.
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