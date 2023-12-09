Скандальная Фарион подала иск в суд из-за увольнения из университета

Она считает, что ее уволили незаконно по политическим мотивам.

Языковед и экснардепка Ирины Фарион подала иск в суд против Национального университета "Львовская политехника" из-за ее увольнения.

Об этом сообщает "Суспильне".

В сообщении указывается, что иск был подан 7 декабря.

Фарион заявила, что пока она сама не знает, когда состоятся слушания.

Дело Фариона должны слушать в Галицком районном суде Львова.

Предмет иска "признание незаконным и отмена приказа об увольнении. Судья по этому делу — Виталий Стрельбицкий.

Прямая речь: "Это было незаконное политически мотивированное увольнение. Больше ничего не могу комментировать".

Напомним, ранее сообщалось, что Настя Приходько разнесла Фарион и Бенюка, осудивших русскоязычных украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что во "Львовской политехнике" встали в защиту Фарион после скандала и увольнения.

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