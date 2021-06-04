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Скандальная фотосессия обнаженных украинок в Дубае: кадры выставили на аукцион

Скандальная фотосессия обнаженных украинок в Дубае: кадры выставили на аукцион

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
Просмотры
1987
Скандальная фотосессия обнаженных украинок в Дубае: кадры выставили на аукцион

Миром разошлась скандальная история обнаженной съемки в Дубае.

Финансист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, которые принимали участие в скандальной обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубае.

Об этом сообщает Daily Star.

Сообщают, что Гречин решил продать права на 26-секундный видеоролик "тому, кто больше заплатит".

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", — говорится в комментарии к аукциону.

Напомним:

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