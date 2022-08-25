Скандальная киевская преподавательница вербовала корректировщиков и оправдывала действия путинской армии в Украине

Бывшая преподавательница киевского университета уведомлена о подозрении в государственной измене и в создании по заказу российских спецслужб сети агентов.

Экс-преподаватель и путинская приспешница с февраля 2022-го, находясь на территории России и действуя по заказу российских кураторов, создала и администрировала в мессенджере "Telegram" ряд групп. Кроме того, о подозрении двум ее сольникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения от них информации о расположении и перемещении военнослужащих Вооруженных сил Украины и территориальной обороны Киева и Киевской области", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, она завербовала более десяти человек. С 24 февраля они совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области, фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих. После этого все сведения передавали кураторам из силовых структур агрессорки России.

Также на своей странице "Вконтакте" и на YouTube-канале приспешница оккупантов распространяла видео и сообщения, которые оправдывали вооруженную агрессию Российской Федерации в Украине и признавали ее правомерной. Предательница в своих сообщениях призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Фото: Прокуратура Киевской области

В настоящее время сторонница "русского мира" сообщена о подозрении по статьям "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "государственная измена, совершенное в условиях военного положения" и "оправдание, признание правомерным, возражение вооруженной агрессии РФ против Украины".

Одному из членов группы также доложено о подозрении по статье "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины". В суд передан обвинительный акт в отношении третьего подозреваемого по статьям "государственная измена" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, что скандал с Евгенией Бильченко, которая была преподавателем Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова, возник в начале 2021 года из-за ее высказываний о переходе сферы обслуживания в Украину на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину "лимфоузлом на теле американской колонии".

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