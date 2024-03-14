Скандальная мобилизация: будет ли "бронирование за деньги" и как будут наказывать уклонистов

Так называемое бронирование от мобилизации за деньги, вероятнее всего, не будет прописано в этом законопроекте.

Политики чешутся относительно ряда норм в мобилизационном законопроекте и останавливают работу после рассмотрения одной правки. Потому что устали или что-то пошло "не по плану"? Дискуссии набирают обороты.

С какого возраста можно фронт, ожидают ли украинских мужчин за границей, будет ли "бронирование" за деньги и когда демобилизация? Все, что известно о последних изменениях в законопроекте о мобилизации – в эксклюзиве TSN.UA.

Когда проголосуют?

Депутатам очень тяжело. Во-первых, нужно работать. Во-вторых, нужно так выписать нормы мобилизационного законопроекта, чтобы учесть все пожелания общества, военных, бизнеса и самих чиновников. А это задача не из легких. Эпопея с проработкой правок к документу продолжается уже третью неделю, так как собралось их более 4-х тысяч. Однако более одного часа чиновники работать, как оказалось, не могут.

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Напомним, подача правок в этот законопроект завершилась 21 февраля. Только вчера, то есть через три недели, Комитет стал их рассматривать. Проработал меньше часа и закрыл заседание, объявив следующее заседание сегодня. А теперь и оно отменено. Это просто издевательство над военными и их семьями, которые ожидают, чтобы этот законопроект установил сроки службы, дал возможность уволиться инвалидам и прошедшим плен и так далее.

Однако глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что законопроект о мобилизации во втором чтении может быть принят до конца марта. О возможных датах голосования законопроекта о мобилизации во втором чтении ранее говорил и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Несмотря на то, что работа над документом продолжается, нардепы уже рассказали, что оставят, а что уберут из мобилизационного законопроекта. Так, Алексей Гончаренко сообщил, что 12 марта на заседании комитета по нацбезопасности, обороне и разведке приняли правку к законопроекту о мобилизации, исключающей такие ограничения для уклоняющихся: замораживание счетов, банковских карт, управление авто, выезд за границу.

"Снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управление автомобилем. Голосование в Комитете – 7 за, 6 против. После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета. Что-то пошло не по плану", — говорится в сообщении.

Отсрочка не для всех

Отсрочку от мобилизации получат все аспиранты – как бюджетной, так и контрактной формы учений, сообщил нардеп Федор Вениславский. А вот те, кто решил продолжить грызть гранит науки не по своей специальности такой возможности не будет.

"Сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра, права на отсрочку от мобилизации не будут. Так же, как и те, кто, имея высшее образование одного профиля, решил получить высшее образование. образование такого же уровня, но иного профиля. Это не будет основанием для отсрочки от мобилизации ", — говорится в сообщении.

Также отсрочка останется для усыновителей, опекунов детей-сирот, а также родителей, имеющих троих и более детей и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью I и II групп. Также это касается и тех, кто по решению врачей ухаживает за человеком, нуждающимся в постоянном уходе. Однако, по новым нормам, у одного недееспособного лица может быть только один опекун, получивший отсрочку.

На фронт из 25-ти?

Нардеп Егор Чернев напомнил, что Рада отдельно голосовала за законопроект по снижению призывного возраста от 27 до 25 лет, но документ до сих пор не подписан. Возможны два варианта: либо президент подпишет законопроект, либо эта норма будет проголосована в законопроекте о мобилизации.

" Есть согласование внутри комитета о том, что норма должна остаться – уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Дальше уже процедурно – что будет первым подписано, то и вступит в силу", — говорится в сообщении.

Что будет с "бронированием"?

Забронированы будут все сотрудники Нацполиции Украины. Меньше повезло органам госвласти и местного самоуправления. Там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50% человек.

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"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров – для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной систем.

"Бронирование" за деньги

Нардеп Роман Грищук сообщил, что так называемое бронирование от мобилизации за деньги, вероятнее всего, не будет прописано в этом законопроекте.

" Не думаю, что это касается этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет освещено в законопроекте, о котором мы говорим", — добавил он.

В то же время премьер-министр Денис Шмигальсообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от мобилизации. По его словам, в первую очередь, должны быть забронированы те, кто обеспечивает жизнедеятельность страны. После заявлений премьера нардеп Гончаренко сообщил, что в Кабмине планируется привязать бронирование к уровню зарплаты и сравнил такое решение с социальным дарвинизмом.

"В Кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. И так забронируют всех: 1. Чиновников категории А; 2. рабочих предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ; 3. рабочих полиции", — сказал Гончаренко.

Из бизнеса забронируют полностью:

работников топливно-энергетического комплекса;

операторов связи;

Также получают возможность для бронирования:

Кто получает зарплату от 35 000 грн.,

Уплачивает НДФЛ ≥ 6,3 тыс грн, и ЕСВ ≥ 7,7 тыс грн.

Айтовцы, а именно резиденты Действие сети, при уплате НДФЛ ≥ 6,3 тыс. грн.

Подобное решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью.

Электронный кабинет

По словам нардепа Вениславского, в законопроекте предусмотрено, что регистрация в электронном кабинете призывника не будет обязательной. Она остается как право, а не как долг. И это значительно облегчает жизнь украинским мужчинам, которые сейчас находятся за границей. Остальные способы вручения повесток останутся такими же, как сейчас.

"Мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — добавили в сообщении.

Мобилизация осужденных

Как сообщил в начале марта народный депутат Вениславский, мобилизационным законопроектом предусмотрено, что часть осужденных могут приобщать к ВСУ.

"Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия, его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет "- говорится в сообщении.

Отметим, что 9 марта министр юстиции Денис Малюска анонсировал, что в парламенте будет зарегистрирован законопроект о мобилизации осужденных и заключенных. А 13 марта документ уже появился на сайте ВР. Министр отметил, что есть тысячи мужчин, которые находятся в местах лишения свободы, но хотят стать защищать страну. Однако есть свои нюансы.

Интересно, что такой документ еще раньше был предложен нардепом Гончаренко.

Демобилизация

Что касается демобилизации – есть консенсус, что это может быть после 36 месяцев. Но конкретные сроки, детали и механизмы будут еще обсуждаться. Об этом уверяет депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

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Повторная ВЛК

Согласно новому законопроекту, мобилизации не подлежат лицам с инвалидностью. Однако оборонный комитет поддержал поправку о необходимости прохождения повторной ВЛК теми военнообязанными, которые в период с 24 февраля 2022 года получили статус лица с инвалидностью II и III групп. Они должны пройти повторно медкомиссию, которая признает личность имеющей инвалидность, отмечает Федор Вениславский.

Также лица, признанные ограниченно-пригодными, должны повторно пройти ВЛК, чтобы быть признанными либо пригодными, либо непригодными. Ибо статус ограниченно-пригодный будет отменен. А вот относительно сроков, в которые нужно будет пройти повторно, ВЛК пока согласия нет.

Ранее в Министерстве обороны рассказали изданию Financial Times о процессе мобилизации в Украине и возникающих пробемах.

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