Скандальная мобилизация: к чему может привести официальное уклонение от призыва

Экономическое бронирование, официальное уклонение за деньги, легализованный откуп от мобилизации для богатых, дискриминация по имущественному признаку – это можно называть по-разному. Суть одна – плати или воюй. В обществе и военных к этому относятся преимущественно отрицательно.

Сколько нужно будет выложить за " официальное уклонение" от мобилизации, кто должен платить за это – работник или работодатель – и хватит ли этих денег, чтобы научить, одеть и вооружить 500 тысяч будущих мобилизованных в ВСУ – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Не хочешь воевать – плати

"Воюй или плати", – это слова президента Украины Владимира Зеленского. В конце 2023-го на итоговой пресс-конференции он говорил о том, как может выглядеть "новый справедливый механизм бронирования" для бизнеса. По его словам, формулой такого бронирования должно быть "ты воюешь или работаешь на государство". Все это вытекало из того, что появился запрос на мобилизацию еще на 450-500 тысяч военных.

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Одновременно Зеленский дал и свою оценку, сколько это может стоить – 500 миллиардов гривен. Сумма просто не подъемная для Украины в современных военных реалиях, поэтому президент также отметил, что ждет от министерства финансов ответа на вопрос, где найти эти средства.

Где взять деньги?

Помогать искать деньги взялись вместе – нардепы, министры, финансовые эксперты и даже военные. Все пока на словах, но именно они, как говорит народная мудрость, ранят, а в нашем случае еще и шокируют, больше всего. Сейчас в комитете безопасности ВР нардепы работают над мобилизационным законопроектом и готовят его ко второму чтению.

В нем речь не шла о каких-либо экономических критериях бронирования работников. Однако стало известно, что эти критерии активно обсуждаются как в Офисе президента, так и в парламенте, и могут быть внесены как поправки в мобилизационный документ. Интересно, что военные отреагировали на такое ноу-хау довольно эмоционально.

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен. Вместо того чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке — решили узаконить принцип "война только для бедных", — говорится в сообщении.

"Зарплатное бронирование" ударит по карману

В свою очередь издание Financial Times пишет, что "Зарплатное бронирование" разделит украинское общество на бедных и богатых. В статье, со ссылкой на слова главы парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич, курирующий законопроект о мобилизации, отмечается, что даже украинские власти признают, что подход к бронированию на основе зарплат негативно воспринимается в обществе.

Однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования граждан от мобилизации таким образом, чтобы это бронирование зависело от уровня доходов лица. Хотя он сам относится к такой идее скептически.

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"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономическое содержание этого воина. Экономика – это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики", — говорит Стефанчук.

После этих заявлений нардеп Гончаренко сообщил, что в Кабмине планируется привязать бронирование к уровню зарплаты и сравнил такое решение с социальным дарвинизмом.

В парламенте же под руководством председателя комитета по экономическому развитию депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи предложили другой вариант: бронировать работников, за которых работодатель или они сами согласны регулярно платить определенную фиксированную сумму.

"Если это какие-то крупные заводы, на которых работают тысячи рабочих или даже крупные ритейл-сети, там не очень радуются перспективе платить 20 тыс. грн за право сохранения одного критического работника в своей должности. А те организации, которые преимущественно предоставляют услуги финансового характера, страхования, консалтинга, юридические, ИТ-услуги – готовы к этому. Там совсем другие оклады, средняя заработная плата. От тех самых «айтишников» мы слышали, что некоторые даже до 50 тыс. грн за работника готовы платить», - говорится в сообщении.

Уже в начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", – говорится в сообщении.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, возможны ли такие нововведения и будут ли они добавлены в законопроект о мобилизации, который сейчас находится на рассмотрении в комитете.

"Мое отношение к бронированию за деньги – негативное. В новом законе о мобилизации – это точно не прописано. Но знаю, что эта тема была инициирована представителями Кабинета министров Украины. На мой взгляд, очень мала вероятность, что эта инициатива будет реализована. Потому что это откровенное нарушение принципов равенства и направления зависит от материального состояния людей, а соответственно будет негативно воспринято обществом", — сказал Вениславский.

Он добавил, что данный вопрос входит исключительно в сферу полномочий Кабмина, поэтому гипотетически может быть решен на подзаконном уровне.

"Но лично я, не вижу на данный момент механизма, который позволил бы это реализовать. Соответственно, мое отношение к этому — негативное", — добавил Вениславский.

Предполагалось, что система "зарплатного" бронирования будет включена в новый закон, но, учитывая вызываемый ею резонанс, она может быть введена отдельно — либо правительственным постановлением, либо новым законодательным актом. Об этом отмечает и нардеп Роман Грищук.

Добавим, что согласно предложенным концепциям этот новый налог может обеспечить дополнительные поступления от 200 до 350 миллиардов гривен в год, что позволит удвоить бюджет на приобретение оружия для Вооруженных Сил Украины. Деньги не малые и вроде бы все для людей. Вопрос – для каких именно?

Для мажоров с зарплатами в долларах или слесарей, уборщиков, электриков и других простых украинцев, которые из своих мизерных зарплат и так донатят на армию.

Напомним, для лиц, не прошедших в отведенный срок верификации или не явившихся в ТЦК после получения повестки, предлагается целый ряд наказаний.

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