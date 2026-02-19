Скандальная мобилизация «Киевского ревизора»: что говорят в ТЦК и полиции

От стримов в TikTok — в учебный центр: скандальная мобилизация «Киевского ревизора» в Винницкой области

В Винницкой области разразился скандал с мобилизацией журналиста. И хотя ни Нацполиция, ни ТЦК не указывают его фамилию, из контекста понятно, что речь идет о видеоблогере Василии Мойсенко, известном под псевдонимом «Киевский ревизор».

ТСН. ua выяснял все, что известно о громком случае.

Кто такой «Киевский ревизор»

Василий Мойсен позиционирует себя как независимый журналист и общественный деятель ОО «Бюро по борьбе с экологическими преступлениями». Его TikTok имеет около 250 тысяч подписчиков. Контент блоггера обычно посвящен «критическим обзорам» работы полиции, ТЦК и других госструктур.

Версия журналиста

Как передает местное издание, «20 минут Винница», в городе Хмильник 17 февраля разгорелся конфликт с участием видеоблогера Василия Мойсенко, известного под псевдонимом «Киевский ревизор». Мужчина снимал видео в ТикТок и рассказывал о незаконном лишении свободы в РТЦК и СП.

В его соцсетях появилась серия публикаций с отметкой «Максимальный репост». Там утверждалось, что представители ТЦК и полиция незаконно задержали блоггера.

На странице его общественной организации вообще содержатся обвинения в адрес ТЦК, мол, блогера «отправят на обнуление», когда резонанс вокруг события стихнет.

Также там утверждают, что у Мойсенко якобы есть несовершеннолетняя 15-летняя дочь, а он сам отец-одиночка. Однако документы в подтверждение этого не предоставляются.

В пабликах блоггера ширится запись дочери, где она звонит по телефону на линию «102», чтобы заявить об исчезновении отца. По сообщению стороны блоггера, полиция впоследствии перезвонила ребенку и коротко сообщила, что его отец уже находится в «учебном центре». На вопрос девочки, что ей делать одной в чужом городе, правоохранители вроде бы ответили: «Быть там, где ее оставил отец».

Что говорят в ТЦК

В Винницком областном ТЦК пожаловались, что этот случай «набирает огласку в информационном пространстве с целью подстрекательства общества, в интересах страны агрессора».

По информации военкомата, 17 февраля в один из РТЦК и СП Винницкой области прибыл журналист и видеоблогер, который сообщил, что там, по его мнению, неизвестного человека незаконно лишили свободы.

На место происшествия был вызван экипаж патрульной полиции, которым установлено, что гражданин считается нарушителем военного учета. Поэтому военнообязанный был доставлен в РТЦК с целью более детальной установки данных.

«Во время общения с представителями ТЦК и СП и работниками патрульной полиции вышеупомянутый гражданин вел себя агрессивно, фиксировал события с помощью собственного мобильного телефона и транслировал в прямом эфире одной из социальных сетей. Со стороны военнослужащих ТЦК и СП были приняты все меры в соответствии с требованиями действующего законодательства и без нарушений военной дисциплины», — сообщили в Винницком ОТЦК.

Там заверили, что на сегодняшний день жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает. Он уже действующий военнослужащий Сухопутных войск.

В ТЦК подчеркнули, что видеозапись снята на телефон, не всегда отображает полную картину событий и взвешенно и критически относиться к информации, распространяемой лицами, называющими себя «независимыми журналистами», тщательно проверять ее достоверность.

Что говорят в полиции

По факту инцидента с корреспондентом полиция Винницы открыла уголовное производство

«18 февраля в отдел полиции №3 Винницкого райуправления поступило сообщение от специального корреспондента периодического издания о том, что за прошедшие сутки сотрудники РТЦК и СП, а также работники полиции, незаконно его задержали и нанесли телесные повреждения, после чего отвезли в с. Бохоники Винницкого района для прохождения ВЛК», — говорится в сообщении.

По этому факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Блогер допрошен в качестве потерпевшего, вынесено постановление о направлении его на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений.

Оценку действиям сотрудников полиции, прибывших по вызову, обещают предоставить в ходе служебного расследования. Материалы в ближайшее время будут направлены в ГБР для проведения расследования по подследственности.

