Скандальная реклама "Укрпочты": Смелянский сделал заявление после волны возмущения

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал резонанс вокруг совместного поста госкомпании с украинским брендом одежды и белья, который вызвал волну возмущения в соцсетях. По его словам, публикация была ошибкой, а сотрудничество с брендом прекращено.

Об этом Смилянский написал в Facebook.

Смелянский заявил, что при принятии решения о публикации не был учтен общественный контекст, в котором тема могла восприниматься особенно чувствительно.

"Публикация, вызвавшая резонанс, - это наша ошибка. Прежде всего моя личная. Мы не учли важный контекст чувствительной темы", - отметил он.

По словам руководителя "Укрпочты", решение о совместном посте принималось на фоне нескольких громких общественных дискуссий, что лишь усугубило негативную реакцию.

"В этом контексте было принято неверное решение, и я это признаю", - добавил Смилянский.

Он сообщил, что сотрудничество с брендом одежды в настоящее время прекращено, однако компания не отказывается от идеи будущих коллабораций с молодежными брендами.

"Сотрудничество с брендом одежды на сегодня прекращено. Это не означает, что кооперации с молодежными брендами не будет в будущем - мы планируем расширять нашу аудиторию", - пояснил гендиректор.

Отдельно Смелянский отреагировал на критику относительно "неуместности" сотрудничества государственной компании с молодежными брендами, назвав такие упреки проявлением эйджизма.

"Когда пишут, что "Укрпочте не стоит работать с молодежными брендами, потому что у нас пенсионеры и бабушки", - это дискриминация по возрасту. В современной европейской стране такие вещи называются эйджизмом", - заявил он.

Также руководитель компании извинился перед специалистами, системно работающими с темами защиты детей, и людьми, для которых этот скандал стал болезненным напоминанием о реальных проблемах.

"Как гражданин я искренне благодарен тем, кто ежедневно работает с темой защиты детей. Как генеральный директор "Укрпочты" - прошу прощения от своего имени и от имени команды", - сказал Смелянский.

В то же время он подверг критике волну агрессивных комментариев в соцсетях, подчеркнув, что громкие скандалы не заменяют системной работы с проблемами.

"Есть большая разница между системной заботой и хайпом. Когда о проблеме упоминают только вместе с инфоприводом, а через неделю она исчезает - это не борьба, а имитация", - отметил гендиректор.

Что предшествовало

Ранее “Укрпочта” оказалась в центре скандала из-за рекламной кампании ко Дню святого Валентина, которую компания запустила совместно с украинским брендом одежды и белья Rikky Hype.

Поводом для массового возмущения украинцев стала общая рекламная кампания с украинским брендом, в которой пользователи увидели неуместную сексуализацию несовершеннолетних.

Также комментаторы проводили параллели с громким мировым скандалом по поводу файлов финансиста Джеффри Эпштейна, которого осудили за сексуальные преступления и педофилию.

После волны критики в "Укрпочте" извинились "у всех, кого этот контент возмутил", и заявили, что не терпят никаких форм сексуализации детей.

Также напомним, недавно в соцсетях разгорелся скандал вокруг ребрендинга "Укрпочты", на который, по данным компании, потратили около 600 тыс. грн. После презентации нового логотипа и фирменного шрифта пользователи подвергли критике расходы, указывая на запущенное состояние отделений в регионах.