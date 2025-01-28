Скандальная руководительница Хмельницкой МСЭК до сих пор в должности: почему ее не уволили

Несмотря на то, что у Крупы и ее сына нашли только наличными почти 6 млн долларов, она до сих пор официально занимает должность.

Подозреваемая в незаконном обогащении Татьяна Крупа, вокруг которой осенью возник громкий скандал, продолжает занимать должность главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Об этом передает "Суспільне Хмельницький" со ссылкой на ответ Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

По их информации, из-за ликвидации Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу освободят от должности 18 марта 2025 года на основании пункта 1 статьи 40 Кодекс законов о труде Украины (Расторжение трудового договора по инициативе работодателя).

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"Татьяна Крупа фактически отсутствует на рабочем месте и должностные обязанности не выполняет, в связи с пребыванием под стражей", – говорится в ответе журналистам.

Также отмечается, что размер месячной заработной платы Крупы составляет 35 290 гривен. Однако ее перестали начислять с 5 октября 2024 года.

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Кроме того, около 50 прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 млн грн.

23 января ВАКС продлил меру пресечения Татьяне Крупе до 23 марта, но уменьшил сумму залога до 260 миллионов гривен.

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