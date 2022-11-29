Скандально известный митрополит, которому СБУ объявила подозрение, попал в больницу

Скандально известный митрополит УПЦ Московского патриархата Тульчинский и Брацлавский Ионафан, которого СБУ подозревает в разжигании религиозной розни, попал в больницу.

Кардиологи Киевской больницы имени Амосова обнаружили у митрополита обширные изменения коронарных сосудов сердца.

Об этом сообщает Информационное бюро Тульчинской епархии УПЦ.

"Вчера, 28 ноября 2022 года, медицинское обследование кардиологов Киевской больницы имени Амосова обнаружило у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана обширные изменения коронарных сосудов сердца, опасные для здоровья и жизни архипастыря", — говорится в сообщении епархии.

Отмечается, что консилиум врачей предложил митрополиту Ионафану сделать 29 ноября операцию на открытом сердце для полной замены пораженных сосудов. На что он получил согласие пациента.

Напомним, Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Установлено, что митрополит Ионафан подготовил пропагандистские листовки, оправдывающие вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ нашей страны.

Ранее митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

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