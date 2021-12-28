Скандальное декольте: заместитель министра образования уволился после инцидента с нарядом помощницы

Гарбарук написал заявление по собственному желанию.

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук уволился по собственному желанию после инцидента по декольте его помощницы на встрече с мэром Львова Андреем Садовым.

Об этом сообщила в своем Telegram народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

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"Только что заместитель министра образования Гарбарук был уволен Кабмином по собственному заявлению", — написала она.

Следует отметить, что 25 декабря на встречу с мэром Львова заместитель главы Минобразования Игорь Гарбарук пришел с помощницей – 27-летней юристкой Кристиной Тишкун. Женщина надела платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Сеть разразилась замечаниями по наряду работницы МОН. Сама же Тишкун заявила, что ничего развратного ни в своих действиях, ни в платье не видит.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко снова отметился неординарными заявлениями. Он пригласил журналистов на каток возле Офиса президента. Там он предложил отведать блюда, в приготовлении которых участвовал. Один из журналистов спросил, не предлагают ли, возможно, на территории "новогоднего городка" котлеты. Впрочем, Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть "митболом". Кроме того, он назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".

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