Скандальное фото с телом девушки в Днепре: проректор университета сделал заявление о позорном поступке курсанта

Проректор, и.о. ректора ДГУВД Игорь Магдалина и курсант на фото с телом умершей девушки

На резонансном снимке с телом 14-летней Анастасии Сытниковой в Днепре узнали первокурсника Днепровского государственного университета внутренних дел. Руководство учебного заведения уже начало служебное расследование с участием полиции, МВД и обещает дисциплинарную ответственность для виновных.

Об этом рассказал первый проректор, врио ректора ДГУВД Игорь Магдалина, сообщает телеграм-канал «Дніпро Оперативний».

Как курсант оказался рядом с телом 14-летней девушки?

На возмутительном, циничном фото с телом умершей Анастасии зафиксирован курсант первого курса факультета криминальной полиции ДГУВД. Магдалина объяснил, как курсант оказался возле тела девушки.

«Мы активно сработаем с ГУНП в Днепропетровской области и именно 19 февраля к нам обратилось соответствующим письмом ГУНП в Днепропетровской области с просьбой привлечь наших курсантов к поиску без вести пропавшей девочки, подростка», — сказал и.о. ректора.

Служебное расследование из-за фото курсанта с телом девушки

Он отметил, что подобный поступок неприемлем как для курсанта, так и для работника полиции. Магдалина пообещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

«Мы осуждаем действительно этот факт, мы до сих пор шокированы, что такая ситуация произошла. Сейчас по этому сообщению, по этим информационным публикациям с приобщением Министерства внутренних дел Украины нами инициировано служебное расследование, по окончании которого будут установлены все обстоятельства и факты этого досадного события, и виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Речь идет как и о курсантах, так и о руководстве этого факультета», — рассказал и.о. ректора ДГУВД.

Что известно о курсанте, который сфотографировался с телом девушки?

По его словам, курсант ранее не имел никаких нарушений и в целом характеризуется положительно.

«Курсант характеризуется положительно, за время обучения в университете никаких правонарушений он не совершал. Он хорошо учится, он занимается спортом, он принимает участие в общественных мероприятиях, благотворительную помощь делает, волонтерская деятельность у нас очень развита. То есть за таким курсантом никаких поступков не было», — рассказал Магдалина.

Он добавил, что к проверке дополнительно привлекают психологов, чтобы выяснить причины инцидента.

«Пока мы не установим все факты и обстоятельства этого события, я не могу действительно утверждать, какие будут сделаны выводы, но я уверен, что расследование это будет объективным и, конечно, мы сообщим общественности о результатах нашего расследования«, — заверил проректор.

Отдельно он извинился перед семьей погибшей.

«Это очень досадный случай. Мы сочувствуем этому горю и я обещаю, что руководство университета и Министерство внутренних дел сделает все, чтобы установить действительно обстоятельства этого позорного поступка и сообщить обязательно семье погибшей девочки», — сказал Магдалина.

Сейчас университет сотрудничает с ГУНП в Днепропетровской области, а дело находится на контроле МВД.

Напомним, курсант ДГУВД сделал насмешливое фото возле тела 14-летней Анастасии Сытниковой, которую нашли мертвой 20 февраля после двух дней поисков. После появления возмутительного фото в соцсетях в университете сообщили, что начали служебное расследование, идентифицировали причастных и назвали такое поведение недопустимым. В полиции Днепропетровщины сказали ТСН.ua, что подключатся к расследованию инцидента после завершения внутренней проверки учебного заведения.

Трагедия с 14-летней Анастасией обрастает подозрительными деталями. По данным телеграма «Київ Оперативний», тело девушки нашли в феврале в заброшенном здании бывшего кафе Nautilus («Маяк»), однако на месте не было ни ее телефона, ни личных вещей. Семье долгое время не давали увидеть тело, а официальное следствие до сих пор не обнародовало причину смерти. Масла в огонь подлил «случайный» пожар, который вспыхнул в том же здании 4 марта, вскоре после обнаружения погибшей.