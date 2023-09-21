Скандальное избиение в ТЦК во Львовской области: в Офисе президента прокомментировали

Незаконное удержание и издевательство над двумя мужчинами в одном из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на Львовщине советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал проявлением произвола, к которому правоохранительные органы должны показать свою нетерпимость.

Так он прокомментировал скандальный инцидент в эфире национального телемарафона.

"Безусловно, профессиональные комментарии должны предоставлять правоохранительные органы, потому что они гораздо глубже в ситуации, они понимают мотивации сторон... Мы с вами понимаем, что к этому надо относиться негативно, здесь нет других вариантов и моделей поведения... Правоохранительные органы должны действительно четко показать, что будут нетерпимы к подобным проявлениям произвола", — сказал Подоляк.

Также читайте Во Львовской области назначена служебная проверка жестокого избиения гражданского работником ТЦК (видео)

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что важным в этой ситуации является сохранение уважения государственных институций от общества и отметил недостатки воспитания отдельных представителей государственной власти.

"Я понимаю, что не все были воспитаны правильно родителями", — сказал он.

Как сообщалось, 20 сентября работники ДБР сообщили о подозрении военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности громкого инцидента, произошедшего во Львовской области между военнообязанными и работниками военкомата.

Читайте также: