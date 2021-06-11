Скандальное переименование проспекта Жукова в Харькове: горсовет в очередной разбудет обжаловать решение суда

Накануне суд признал незаконным предварительное решение мэрии.

Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение окружного админсуда о незаконном переименовании проспекта Жукова.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В горсовете отмечают, что при рассмотрении дела суд нарушил нормы процессуального права. В частности, речь идет о рассмотрении решения без участия представителей мэрии несмотря на то, что было предоставлено заявление о невозможности по объективным причинам представителей городского совета принимать участие в заседании.

"Суд необоснованно отказал во всех заявлениях и ходатайствах городского совета о направлении судебного поручения, о назначении военной экспертизы, об отложении рассмотрения дела в связи с проведением экспертного исследования, вызов в судебное заседание эксперта т.д", — говорится в сообщении.

К слову, речь идет о решении суда от 10 июня. Им суд вновь признал незаконным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова в феврале 2021 года.

Напомним, что проспект Маршала Жукова в Харькове в 2016 году попал под "Закон о декоммунизации" и его переименовали в проспект Петра Григоренко (общественного деятеля, правозащитника и генерала). После этого харьковчане неоднократно направляли в мэрию петиции с просьбой вернуть проспекта прежнее название.

В этом году Верховный суд Украины оставил название проспекта — Петра Григоренко. Впрочем, уже трижды Харьковский горсовет принимал решение о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.

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