Скандальное расследование о "солнечном" бизнесе на оккупированной территории: как отреагировали в ОПУ

Ростислав Шурма заявил, что, по его мнению, за расследованием Bihus.Info стоит "конкретный олигарх".

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма назвал расследование о принадлежащих его брату солнечных электростанциях в оккупации "личной ценой", которую приходится платить за возвращение государству больших активов.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

Чиновник подчеркнул, что его брат Олег Шурма действительно получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях, но "так же, как и получали все другие компании, которые находятся на этой территории".

По его словам, расследование о СЭС в оккупации, принадлежащих его брату, "является очень манипулятивным и ложным" и что это "определенная личная цена, которую приходится платить за возвращение государству больших активов".

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Ростислав Шурма заверил, что все предприятия его брата зарегистрированы на территории Украины, а все сотрудники работают на территории Украины. "То, что осталась часть площадок в оккупации, так таковых остались тысячи площадок", — отметил он.

Манипулятивность журналистского расследования заместитель председателя ОП усматривает в том, что были выбраны отдельные компании. “На самом деле таких более 60 юридических лиц. И есть 72 или 73 площадки – физические объекты, которые находятся на этих территориях, которые работали в таких же регламентах”, — подчеркнул он.

Ростислав Шурма также заявил, что, по его мнению, за расследованием Bihus.Info стоит "конкретный олигарх", который якобы сводит с ним счеты. Фамилию этого олигарха он не назвал.

Напомним, в журналистском расследовании речь шла о выплате сотен миллионов гривен предприятиям Олега Шурмы за электроэнергию из солнечных электростанций на оккупированной территории, которая, скорее всего, не поступала в энергосистему Украины.

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