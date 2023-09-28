Скандальное расследование о "солнечном" бизнесе: за дело уже взялось НАБУ

Уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе.

В производстве фигурируют пять фирм, которыми по данным Bihus.Info владеют брат заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы Олег или приближенные к должностному лицу лица.

Дело расследуется по части 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Что известно

17 августа было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является оцепление Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой. Украины.

Станции в оккупации время работали синхронно с объединенной энергосистемой Украины. Затем связь с ней была потеряна. В Укрэнерго отмечают, что это произошло 1 июля 2022 года.

"Итак, примерно с июля электроэнергия от солнечных станций, оказавшихся во временной оккупации на территории Запорожской области, вероятно, не шла в украинскую энергосистему и украинский рынок", — акцентирует журналистка Алиса Юрченко.

Но некоторые станции продолжили ее производить или декларировать производство. Более того, они получали от государственного предприятия "зеленый тариф". Дело в том, что плата производителям зеленой электроэнергии, в частности солнечной, особенная: гарантированная, фиксированная на многие годы вперед и выше, чем другим производителям.

Среди этих станций были тесно связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой:

"КД ЭНЕРДЖИ 2";

"Восстановительная энергия Запорожья";

"Нацпрод" и другие.

Ростислав Шурма заявил, что, по его мнению, за расследованием Bihus.Info стоит "конкретный олигарх".

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма назвал расследование о принадлежащих его брату солнечных электростанциях в оккупации "личной ценой", которую приходится платить за возвращение государству больших активов.

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