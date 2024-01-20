Скандальное рукопожатие: украинская теннисистка поздравила россиянку с победой (фото)

На юниорском Отрытом чемпионате Австралии 2024 года молодая украинская теннисистка Елизавета Котляр уступила россиянке и после игры пожала руку представительнице государства-агрессора.

Поскольку такой поступок 16-летней спортсменки вызвал возмущение у многих украинских болельщиков, Федерация тенниса Украины опубликовала комментарий по поводу этого инцидента.



“Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком”, — говорится в комментарии.

Рукопожатие с русской / Фото: скриншот с видео

Поскольку теннисистка несовершеннолетняя, ее поступок прокомментировал ее отец Константин Котляр.

Он обратил внимание на юный возраст спортсменки и отсутствие опыта больших международных соревнований, где "чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов".

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“К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем”, — заверил отец украинской теннисистки.

Напомним, ранее украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию в Милане отказалась пожать руку сопернице из России. На фоне скандала Международная федерация фехтования (FIE) упразднила правило обязательного рукопожатия между спортсменами после поединка.

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