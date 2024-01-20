Скандальное рукопожатие: украинская теннисистка поздравила россиянку с победой (фото)

Поступок 16-летней спортсменки вызвал возмущение у многих украинских болельщиков.
На юниорском Отрытом чемпионате Австралии 2024 года молодая украинская теннисистка Елизавета Котляр уступила россиянке и после игры пожала руку представительнице государства-агрессора.
Поскольку такой поступок 16-летней спортсменки вызвал возмущение у многих украинских болельщиков, Федерация тенниса Украины опубликовала комментарий по поводу этого инцидента.
“Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не совершать рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком”, — говорится в комментарии.
Поскольку теннисистка несовершеннолетняя, ее поступок прокомментировал ее отец Константин Котляр.
Он обратил внимание на юный возраст спортсменки и отсутствие опыта больших международных соревнований, где "чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов".
“К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем”, — заверил отец украинской теннисистки.
Напомним, ранее украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию в Милане отказалась пожать руку сопернице из России. На фоне скандала Международная федерация фехтования (FIE) упразднила правило обязательного рукопожатия между спортсменами после поединка.
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