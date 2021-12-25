Скандальное увольнение директора инфекционки Федоровой: в Николаеве собрался митинг (фото)

Люди требуют вернуть на должность Светлану Федорову.

Сегодня, 25 декабря, в Николаеве возле облгосадминистрации проходит митинг.

Десятки горожан собрались, чтобы выразить свою поддержку бывшей директорке КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Светлане Федоровой.

Как сообщает "Суспільне", возле ОГА собралось около 150 человек. В их числе врачи, медицинские работники, бывшие пациенты инфекционной больницы.

Люди в руках держат плакаты.

Инициаторами акции выступили работники больницы. Информацию о мероприятии распространяли через соцсети.

Основное требование – возвращение на должность Светланы Федоровой.

В свою очередь врач-анестезиолог, председатель профсоюза Игорь Гаврилишин сказал, если не восстановят в должности Светлану Федорову, то будут продолжать акции протеста, вплоть до прекращения работы в больнице.

Напомним, в Николаеве отстранили от должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. За ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

А 24 декабря Федорова сообщила, что в больницу ворвались неизвестные и требуют ее трудовую книжку.

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