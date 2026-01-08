Скандальное видео с угрозами гражданскому в авто: в Тернопольском ТЦК сделали заявление

В Тернопольском ТЦК начали проверку после видео с угрозами гражданскому в авто Фото иллюстративное / © iStock

Тернопольский территориальный центр комплектования и социальной поддержки инициировал служебное расследование по видео, которое распространилось в сети и вызвало общественный резонанс. На записи виден мужчина в военной форме, который снимает на телефон гражданского пассажира автомобиля и агрессивно к нему обращается.

Об этом сообщили в официальном заявлении ТЦК и СП, отметив принцип «нулевой толерантности к нарушениям закона».

Что известно о скандальном инциденте

Ролик, обнародованный ранее в соцсетях, был снят самим военнослужащим. На кадрах он обращается к мужчине, находящемуся на заднем сиденье авто. Когда гражданский прикрывает лицо рукой, военный переходит на крик, угрозы и нецензурную лексику.

В Тернопольском ТЦК отметили, что уже назначена служебная проверка: устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы инцидента. В учреждении подчеркнули, что осуждают какие-либо незаконные действия — независимо от должности, звания или заслуг причастных лиц.

В то же время в ТЦК подчеркнули, что окончательную правовую оценку ситуации предоставят уполномоченные правоохранительные органы.

«Нулевая толерантность к нарушению закона — это принципиальная позиция Сухопутных войск ВСУ. Нарушения не умалчиваются. Мы слушаем каждого и отвечаем за каждого», — говорится в заявлении.

Напомним, что в Житомирской области выясняют обстоятельства гибели 50-летнего мужчины. Спикер полиции Иванна Силецка подтвердила, что при осмотре тела обнаружили следы крови на лице. Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины его смерти.