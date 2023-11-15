Скандальное вручение повестки в Одессе: ГБР начало расследование действий военных и полицейских

Насильственные действия со стороны военных и правоохранителей во время вручения повестки мужчине в Одессе стали поводом для возбуждения уголовного производства по факту превышения служебных полномочий.

Об этом сообщили в среду, 15 ноября, в Государственном бюро расследований (ГБР).

Накануне в Сети было обнародовано видео, на котором сотрудники областного центра комплектования совместно с правоохранителями надели наручники на мужчину и насильно затолкали его в авто за якобы отказ от получения повестки.

"Сотрудники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по факту превышения военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Такое преступление карается ограничением свободы сроком от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, на опубликованных 14 ноября кадрах можно увидеть, как в Одессе задерживают и одевают наручники на молодого человека на глазах его жены и двоих маленьких детей. Далее видно, что его заталкивают в бус.

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