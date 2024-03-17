Скандальное задержание волонтера во Львове работниками ТЦК: что говорит омбудсман

Во Львове работники ТЦК силой задержали волонтера Кирилла Тарана. Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.

Об этом он написал в соцсетях.

Лубинец подчеркнул, что возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника.

Он, со ссылкой на слова жены волонтера, рассказал, что представители ТЦК схватили Кирилла посреди улицы и насильно затолкали в бус. Повести при этом не вручали.

"Впоследствии мужчину привезли в Шевченковский РТЦК. Он отказался проходить ВЛК из-за проблем со здоровьем и отсутствия при себе медицинских документов, которые бы это подтвердили. Жена Кирилла говорит, что под утро уже был готов приказ о ее муже и его сразу отправили в военную части на полигон в Ровно", – говорится в сообщении.

Омбудсман заверил, что на ситуацию мгновенно отреагировал его представитель во Львовской области Тарас Подворный.

"Только что стало известно об инциденте, он прибыл в Шевченковский РТЦК, чтобы выяснить ситуацию на месте. Сюда же приехал и начальник РТЦК. Моему Представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", — говорит Лубинец.

Также по этому делу состоялось совещание с областным ТЦК. Было решено назначить повторное прохождение ВЛК, по итогам которого областной ТЦК будет принимать решение по Кириллу Тарану.

В то же время начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился, что было нарушение. Он сообщил, что по факту инцидента с задержанием назначили служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности.

"В очередной раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивание — это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе", — подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

Лубунец призвал органы военного командования усилить контроль соблюдения требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК.

Напомним, что во Львове посреди улицы работники ТЦК похитили куратора "ПечатьАрмии" и волонтера Кирилла Тарана. Событие произошло поздно вечером 15 марта.

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