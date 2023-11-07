Скандальное заявление нардепа об "отставке" Залужного: министр обороны отреагировал

Министр обороны Рустем Умеров отреагировал на скандальное заявление нардепа Владимира Арьева о якобы подготовке к "увольнению" Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Умеров прокомментировал этот вброс в Facebook.

"Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", — отметил министр.

Умеров подчеркнул, что информационная война является составной частью российской агрессии против Украины.

"Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", – подытожил глава МОУ.

Скриншот поста Рустема Умерова

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о вбросах относительно якобы подготовки к увольнению Залужного, отметил, что "некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности".

Напомним, народный депутат Верховной Рады IX созыва (партия "Европейская солидарность") Владимир Арьев в соцсетях заявил, что якобы министр обороны Рустем Умеров внес на Ставку представление об увольнении главнокомандующего ВСУ. Такую информацию он получил якобы из "надежного источника". Затем депутат свой пост удалил и опубликовал опровержение.

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