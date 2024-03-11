Скандальное заявление Папы Римского: как ответили во Всеукраинском Совете Церквей

В случае капитуляции Украины "русский мир" принес бы в другие страны "преступления Бучи и Ирпеня", гибель детей и пытки священников.

В ответ на скандальное заявление Папы Римского Франциска о том, что Украине следует поднять "белый флаг" и вести переговоры с агрессором, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что никто никогда не заставит украинский народ капитулировать.

Соответствующее обращение было опубликовано вечером 10 марта на официальной странице ВСЦиРО.

“Украина истекает кровью, но стоит за Правду, за право быть самой собой. Стоит мужественно и непреодолимо. И если бы она капитулировала, то Европа, возможно, весь мир сразу почувствовали бы это”, — говорится в нем.

В ВСЦиРО подчеркнули, что в случае капитуляции Украины "русский мир" принес бы в другие страны "преступления Бучи и Ирпеня", гибель детей и пытки священников.

"Мы ежедневно молимся о мире. За возвращение наших бойцов с фронта, заложников из плена, беженцев из чужбины. За понимание между народами и исцеление ран, нанесенных войной. Но, сдаться на милость этого врага – это не о мире. Это о победе рабства над свободой, мраке над светом, о превосходстве права сильного над силой права”, — подчеркнули в обращении.

Представители украинских церквей и религиозных организаций отметили, что капитуляция перед злом означает крах "общечеловеческого замысла о справедливости" и является "предательством фундаментальных установок, завещанных нам в великих духовных традициях".

“Мы благословляем и будем благословлять наших верных на защиту своей страны, молиться за Победу над врагом и справедливый мир, протянем руку всем людям доброй воли, которые поддерживают Украину в это решающее время. Мы верим и знаем, что никогда не останемся в этом одни”, — подытожили в обращении.

Завершается заявление цитатой из псалма: "Ибо Господь любит справедливый суд и верных Ему не покинет. Они будут сохранены навеки” (Пс.36:28).

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Напомним, в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

Впоследствии в пресс-службе Ватикана уточнили, что Папа Римский использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое посредством "смелости переговоров". Понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

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