Скандальное заявление Саркози о войне в Украине: у Зеленского отреагировали

В Офисе Зеленского остро отреагировали на так называемые "мирные инициативы" от бывшего президента Франции Николя Саркози, который предложил Украине пойти на уступки ради окончания войны.

Скандальное заявление Саркози прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире одного из телеканалов.

Политик подчеркнул, что Саркози не является представителем западной политической элиты, а осужден в судебном порядке коррупционером. А также он явно лоббистит страны-агрессорки России.

По мнению Подоляка, подобными высказываниями бывший французский президент "призывает мир отказаться от международного права, признать, что сильный, кто готов отрезать головы детям, тот будет доминировать".

"То есть Саркози призывает Россию продолжить максимально жестокую геноцидную войну в Украине. Своими заявлениями он говорит РФ: "Вы режьте их пока, убивайте украинцев, а мы дожмем, чтобы они согласились вам проиграть". Вот такой прямой перевод", — сказал Подоляк.

Напомним, на днях Саркози назвал "иллюзорными" намерения Украины освободить Крым, а также призвал Киев к "мирным инициативам".

Читайте также: