Скандального блогера Коцабу забросали яйцами и облили зеленкой в Ивано-Франковске: фото, видео

Инцидент произошел, как только Коцаба вышел из поезда.

Сегодня ночью, 25 июня, на перроне железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске активисты закидали яйцами и облили зеленкой скандального блогера, журналиста Руслана Коцабу. Инцидент произошел, как только он вышел из вагона поезда.

Также читайте Скандального журналиста Коцабу лишают премии в Германии из-за его антисемитских высказываний

В ответ Коцаба обматерил активистов. Видео с места происшествия опубликовала ВО "Тризуб" им. Бандеры в Facebook. В организации заявили о своей причастности к инциденту, а также о причастности к этому активистов с организаций "Карпатская Сеч", "Фрайкор" и бойцов 4-й РС ДУК "Правый сектор".

Отметим, что 55-летний Руслан Коцаба родом из Ивано-Франковска. До сих пор продолжается рассмотрение уголовного производства по подозрению его в государственной измене. 29 июня Коломыйский суд рассмотрит дело Коцабы.

Напомним, что Коцаба получил известность в Украине и России в феврале 2015 года, когда его задержали по подозрению в государственной измене. До этого он выступил с видеообращением к пятому президенту Петру Порошенко, где высказался против объявленной тогда (в связи с обострением конфликта на Донбассе) четвертой волны мобилизации. Журналист среди прочего говорил, что на Востоке Украины идет гражданская война, "регулярных российских войск почти нет на Донбассе, а есть местные ребята", которые "хотят жить отдельно".

Городской суд Ивано-Франковская приговорил Коцабу до трех с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины, и снял обвинения в государственной измене. Коцаба провел более года за решеткой и был освобожден в июле 2016 после того, как апелляционный суд его оправдал.

Правозащитная организация Amnesty International признала его политическим заключенным, но рассмотрение обвинений против него продолжился в других судах, окончательное решение еще не принято.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку