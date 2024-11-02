Скандального блоггера Шавлюка отправили под стражу: подробности

Мужчина создавал разнообразные объявления у себя на каналах с ложной информацией о сборе денежных средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Александр Шавлюк подозревается в препятствовании деятельности вооруженных сил и совершении мошенничества. На время следствия Винницкий городской суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает местное медиа "20 минут".

Перед судебным заседанием возле суда стояли винницкие активисты с плакатами с лозунгами, связанными с Шавлюком: "Предателей Украины за решетку", "Колаборанта и мошенника в тюрьму", "Медиакор – инструмент Кремля".

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"Я считаю, если человек внутри гнилой, он будет прикрываться нашими защитниками, но сам не будет ничего не делать", – отметил один из участников акции.

Во время заседания суда прокурор зачитал преступления, инкриминируемые Шавлюку. В частности, речь шла о том, что люди бросали на его карточку 7 тысяч гривен пожертвований на помощь Вооруженным силам, которые он оставлял себе.

Подозреваемый отрицал все преступления, о которых заявил прокурор.

Напомним, харьковский блогер заявил, что не выходит на улицу, потому что боится быть мобилизованным.

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