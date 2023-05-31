Скандального депутата Трубицина выпустили за границу по просьбе главы ГУР Буданова — СМИ

Депутат покинут территорию Украины через пункт пропуска "Рава-Русская" вечером, 13 мая.
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, обвиняемый во взяточничестве, смог выехать из страны воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
Об этом информирует проект " Радио свобода " — "Схемы".
Журналисты установили, что депутат покинет территорию Украины через пункт пропуска "Рава-Русская" вечером, 13 мая, на собственном автомобиле Mercedes S 600. Это произошло за три дня до начала заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривают дело о взяточничестве Трубицина.
Расследователи "Схем" ознакомились с письмом от 27 января 2023 года, в котором председатель ГУР обращается к главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко с просьбой посодействовать "беспрепятственному пересечению границы" для выезда в командировку 5 лицам с 28 января по 25 мая 2023 был указан Трубицыном.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 февраля 2022 года НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.
16 мая 2023 года обвиняемый депутат Трубицын нарушил обязательство и не явился в судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о местонахождении обвиняемого, из-за чего прокуратура инициировала объявление его в международный розыск.
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