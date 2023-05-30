Скандального депутата-взяточника подали в международный розыск

В связи с неявкой обвиняемого во второй раз на судебное заседание и информацией о его отсутствии в Украине прокурор САП подала ходатайство в ВАКС о международном розыске обвиняемого.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении более миллиона (1,39 млн) гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении САП.

"В связи с неявкой обвиняемого во второй раз на судебное заседание и информацией о его отсутствии в Украине прокурор САП подала ходатайство в ВАКС по поводу международного розыска обвиняемого. Также обвинение будет требовать обращения всего залога в размере 10 млн 886 тыс. грн в доход государства и избрание обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей только его задержат. Цель стороны обвинения – обеспечить законными мерами продолжение рассмотрения обвинения в суде и вынесение справедливого приговора", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля 2022 года НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

10 февраля 2022 тогда действующему депутату Киевского городского совета (председателю одной из постоянных комиссий Киевсовета) сообщили о подозрении.

16 мая 2023 года обвиняемый в нарушение обязанностей не явился в судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о местонахождении обвиняемого. В свою очередь следствие установило, что обвиняемый пересек границу Украины 13 мая этого года. На сегодняшний день местонахождение обвиняемого неизвестно.

Добавим, что НАБУ завершило расследование дела депутата Трубицына. Следствие установило, Трубицын в сговоре со своим подчиненным, директором КП и заместителями директоров двух КП и приближенного к депутату лица, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний и обеспечения .