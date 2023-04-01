Скандального наместника Лавры Павла вызывают на допрос

Митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата, наместника Лавры Павла, вызывают на допрос.

Об этом сообщили на сайте УПЦ МП "Святая Успенская Киево-Печерская Лавра" 1 апреля.

"На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Еще утром работники СБУ вручили ему подозрение по статье "разжигание межрелигиозной розни". Отмечается, что якобы речь идет о высказываниях относительно "отношения к "ВТО" и Константинопольскому патриархату, сказанных им в видеообращении "Просим справедливости для нашей Церкви".

После допроса будут решать вопрос об избрании меры пресечения Павлу. К слову, в Сети распространяют видео, на котором он говорит, что ему дали домашний арест.

По данным источников "УП", подозрения наместнику Лавры вручили по статьям 161 УК "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436-2 "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Напомним, УПЦ МП до 29 марта должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора на аренду территории Лавры УПЦ МП имела 20 дней на выселение. Впрочем, представители УПЦ МП протестовали.

Скандальный митрополит Павел обратился к президенту и заявил, что "Бог не простит" главе государства выселение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры. Также он упрекнул Зеленского в том, что тот якобы должен принять митрополита Онуфрия и членов синода, когда они без предупреждения пришли под Офис президента.

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